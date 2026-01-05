नई दिल्ली : महान क्रिकेटर और PGTI के अध्यक्ष कपिल देव ने सोमवार को कहा कि भारत के पेशेवर गोल्फ टूर (PGTI) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से और अपनी सरकार की सलाह के बाद भारत में अगले महीने टी20 विश्व कप के लिये टीम नहीं भेजने का फैसला लिया।

इससे पहले आईपीएल टीम KKR ने BCCI के निर्देश पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से अलग करने का फैसला किया था। PGTI टूर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की संभावना के बारे में पूछने पर कपिल ने कहा, ‘हम इस पर बात करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।'

बांग्लादेश के जमाल हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान और मोहम्मद अकबर हुसैन समेत कई प्रमुख गोल्फर PGTI टूर पर खेलते हैं। कपिल ने आईसीसी को पत्र लिखने वाले BCB के ताजा फैसले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। विश्व कप 1983 विजेता कप्तान PGTI की फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग ‘72 द लीग' के उद्घाटन से इतर मीडिया से बात कर रहे थे।

कपिल ने कहा कि भारत को गोल्फ के विकास के लिए टीम आधारित ढांचे की जरूरत है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के बाद भारतीय क्रिकेट में आये बदलाव का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ‘मै क्रिकेट खेलता था जो टीम का खेल है जबकि गोल्फ व्यक्तिगत खेल है लेकिन भारत को गोल्फ में भी टीम प्रारूप की जरूरत है।' उन्होंने कहा, ‘इंडियन प्रीमियर लीग आने के बाद क्रिकेट में जो बदलाव आया, हम इस लीग के जरिये गोल्फ में भी वही करना चाहते हैं।'