स्पोर्ट्स डेस्क: महाराष्ट्र और मुंबई के बीच तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच के पहले दिन प्रिथ्वी शॉ और युवा मुशीर खान के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। महाराष्ट्र के नए ओपनर शॉ ने अपने पुराने टीम मुंबई के खिलाफ 181 रन बनाए, लेकिन गेंदबाज मुशीर खान के "थैंक यू" सेंड-ऑफ ने शॉ को गुस्से में ला दिया और उन्होंने बल्ला हिला कर और कॉलर पकड़ने की कोशिश कर स्थिति को भड़काया।

घटना के बाद अंपायरों को हस्तक्षेप करना पड़ा और शॉ को मैदान छोड़ना पड़ा। मैच के दौरान शॉ और उनके साथी अर्शिन कुलकर्णी ने 305 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचाया। कुलकर्णी ने 186 रन बनाए। महाराष्ट्र ने अपनी पारी 465/3 रन पर घोषित की।

हालांकि, महाराष्ट्र कप्तान अंकित बावने ने मामले को शांत करते हुए कहा, 'यह सिर्फ प्रैक्टिस मैच है। वे सभी पूर्व टीममेट हैं। ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब सब ठीक है और कोई समस्या नहीं है।'

यह शॉ का महाराष्ट्र के लिए पहला रणजी मैच है। महाराष्ट्र की रणजी अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को केरल के खिलाफ होगी। शॉ ने हाल ही में अपनी फिटनेस पर काम किया है और बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में भी शतक बनाया था।