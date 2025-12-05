भोपाल ( निकलेश जैन) मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले माधवेन्द्र प्रताप शर्मा ने अपने खेल जीवन की अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाईलैंड में सम्पन्न हुई एशियन शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 आयु वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। माधवेन्द्र ने कुल 9 राउंड में छह जीत और तीन ड्रॉ के साथ 7.5 अंक बनाते हुए पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, इससे पहले कुछ दिनो पूर्व ही मलेशिया में कॉमनवैल्थ शतरंज चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। एशियन विजेता बनने के साथ ही अब माधवेन्द्र ने फीडे मास्टर का टाइटल अपने नाम कर लिया है और उनकी लाइव रेटिंग 2293 पहुँच गयी है। फीडे मास्टर बनने वाले मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए है।

माधवेन्द्र ने थाईलैंड में सम्पन्न हुई एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में यह उपलब्धि अपने नाम की, उन्होंने इस दौरान 6 जीत और 3 ड्रॉ के परिणाम हासिल किए, क्लासिकल में उन्होंने देश के लिए एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि टीम के स्वर्ण में भी अपनी भूमिका निभाई, वहीं रैपिड में टीम को स्वर्ण और व्यक्तिगत कांस्य पदक हासिल किया वहीं ब्लिट्ज़ में टीम को कांस्य पदक दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। अंडर 12 वर्ग में भारत के अदविक अमित अग्रवाल रजत पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहे।