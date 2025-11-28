लंदन ( निकलेश जैन ) भारत के नंबर दो शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानन्दा नें फ़ीडे कैंडिडेट में अपनी जगह पक्की करने के लिए लंदन शतरंज क्लासिक ओपन में अपने अभियान की शुरुआत लगातार दो जीत दर्ज करते हुए की है , प्रज्ञानन्दा को फ़ीडे सर्किट 2025 में अपने पहले स्थान को बनाये रखने और कैंडिडेट में जगह बनाने के लिए इस ओपन स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा , शीर्ष वरीय होते हुए उन्होंने पहले राउंड में इंग्लैंड के फ़ीडे मास्टर स्टेनली बैडोकसोनयी को काले मोहरो से खेलते हुए हाथी , घोड़े, ऊँट और प्यादे के एंडगेम में पराजित किया जिसमें उनका एक एकल प्यादा जीत का कारण बना । वहीं दूसरे मुक़ाबले में उन्होंने यूक्रेन के ग्रैंड मास्टर एल्डर गैसानोव को सफेद मोहरो से खेलते हुए पराजित किया , इस मुक़ाबले में इंग्लिश ओपनिंग में बेहद आक्रामक खेल दिखाया और मात्र 32 चालों में बाजी जीत ली ।

प्रज्ञानन्दा इस समय फ़ीडे सर्किट में 108 अंकों के साथ सबसे आगे चल रहे है और अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी जर्मनी के विंसनेट केमर से करीब 54 अंक आगे है ऐसे में बचे हुए एक माह में विंसेंट के लिए प्रज्ञानन्दा को पीछे छोड़ना संभव नहीं है पर नियमों के अनुसार प्रज्ञानन्दा को कम से कम एक ओपन टूर्नामेंट खेलना आवश्यक है ।