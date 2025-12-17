स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सालों बाद 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान स्टीव स्मिथ के साथ हुए हाईवोल्टेज ड्रामे का खुलासा किया है। यह वाकया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के चौथे दिन का है, जब मैदान पर अचानक माहौल गरमा गया था।

LBW अपील से शुरू हुआ विवाद

रोहित शर्मा उस समय पार्ट-टाइम गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने स्टीव स्मिथ के खिलाफ LBW की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। इसके बाद स्मिथ अंपायर से सवाल करने लगे, जिसे देखकर रोहित भड़क गए। रोहित ने स्मिथ से कहा, 'तुम अंपायर से क्यों पूछ रहे हो? अंपायर को अपना काम करने दो, तुम बल्लेबाजी करो और हम अपना काम करेंगे।' इसी बात पर दोनों के बीच बहस तेज हो गई।

Rohit Sharma talking about the fight that happened with Steve Smith in Australia while he was bowling to him.😂🔥



bRO is such a funny character 😂



pic.twitter.com/HxMp3AsWCl — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 17, 2025

मैदान पर बढ़ी गरमागरमी

रोहित के मुताबिक, इस नोकझोंक के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। डेविड वॉर्नर बीच में आ गए, उनके पीछे विराट कोहली भी पहुंचे। वहीं, चेतेश्वर पुजारा भी हडल में आए, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप वापस चले गए। कुछ देर तक मैदान पर तीखी बहस का दौर चला, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

उस सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन

2014-15 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी रोहित शर्मा के लिए खास नहीं रही थी। उन्होंने छह पारियों में 28.33 की औसत से 173 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। इसके उलट, स्टीव स्मिथ उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े सितारे साबित हुए। स्मिथ ने आठ पारियों में 128 की औसत से 769 रन ठोके, जिसमें चार शतक और दो अर्धशतक शामिल थे, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 192 रहा।

सालों बाद सामने आई यह कहानी उस दौर की आक्रामक प्रतिस्पर्धा और मैदान पर दोनों टीमों के बीच मौजूद तीखे संघर्ष की झलक दिखाती है।

