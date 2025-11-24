नई दिल्ली : एसजी ग्रुप द्वारा प्रमोट किया गया लेजेंड्स प्रो टी20 लीग, सिर्फ एक और लेजेंड्स टूर्नामेंट नहीं है, यह एक शानदार ग्लोबल क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है जिसे यह बताने के लिए बनाया गया है कि दुनिया अपने लेजेंड खिलाड़यिों को कैसे सेलिब्रेट करती है। शिखर धवन, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन और डेल स्टेन जैसे मशहूर नामों के साथ, लेजेंड्स प्रो टी20 लीग दुनिया के कुछ सबसे कामयाब नामों को एक साथ लाती है और फैंस को नए साल की जबरदस्त शुरुआत देती है।

पुरानी यादों को दिखाने से कहीं ज्यादा, लेजेंड्स प्रो टी20 लीग क्रिकेट की बेहतरीन चीजों का सेलिब्रेशन है, जो उन लेजेंड खिलाड़ियों को एक साथ लाती है जिन्होंने कई पीढि़यों को इंस्पायर किया है, अब एक ऐसे फॉर्मेट में मुकाबला कर रहे हैं जो उनके स्किल, करिश्मा और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को हाईलाइट करता है। कई फ्रेंचाइजी, टॉप-टियर ग्लोबल टैलेंट और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस और सस्पेंस के लिए बनाए गए टूर्नामेंट स्ट्रक्चर के साथ, यह लीग सालाना क्रिकेट कैलेंडर पर सबसे प्रीमियम और दुनिया भर में जिसका इंतजार किया जाने वाला इवेंट बनने की स्थिति में है।

पहला एडिशन 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक गोवा में होगा जिसमें 6 फ्रेंचाइजी-बेस्ड टीमें और 90 लेजेंडरी खिलाड़ी शामिल होंगे, जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा नया चैप्टर शुरू करेगा। खास बात यह है कि पूरा टूर्नामेंट एक ही जगह पर होस्ट किया जाएगा, वर्ना में नए बने 1919 स्पोर्ट्ज क्रिकेट स्टेडियम में, जिससे फैंस किसी भी दूसरी लेजेंडरी लीग के उलट लगातार, फेस्टिवल जैसे क्रिकेटिंग कार्निवल का हिस्सा बन सकेंगे। लीडरशिप और प्लेयर-सेंट्रिक फोकस देते हुए, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लाकर् को लीग कमिश्नर अपॉइंट किया गया है।

अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए क्लार्क ने कहा कि वह एक ऐसी लीग का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं जो इतने सारे टॉप खिलाड़यिों को एक साथ लाती है। क्लार्क ने कहा, 'भारत, क्रिकेट के सबसे बड़े देशों में से एक है, और मेरे लिए इसकी एक खास जगह है। फैंस का जुनून, गर्व और इस लीग का हिस्सा बनने का मौका, और कुछ पुराने दोस्तों के साथ-साथ कड़े दुश्मनों से फिर से मिलने का मौका, इसे सच में खास बनाता है। मैं इस नए रोल में लेजेंड्स प्रो टी20 लीग का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। इतने सारे टॉप खिलाड़यिों को एक ही लीग में एक साथ देखना रोमांचक है। गोवा एक शानदार जगह है और मैं फैंस को हाई-क्वालिटी क्रिकेट, कड़े मुकाबले और मैदान पर यादगार पलों का आनंद लेते देखने का इंतजार नहीं कर सकता।'

गोवा के तटीय इलाकों में, लेजेंड्स प्रो टी20 लीग एक टूर्नामेंट से कहीं ज़्यादा है, यह एक ग्लोबल खेल का तमाशा है, जिसे नए स्टैंडडर् सेट करने और दुनिया के लेजेंड्स क्रिकेट को अनुभव करने के तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिए बनाया गया है।

एसजी ग्रुप के रोहन गुप्ता ने कहा, 'लीजेंड्स प्रो टी20 लीग के साथ हमारा मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो क्रिकेट की विरासत का सम्मान करे और साथ ही फैंस को एक कॉम्पिटिटिव और दिलचस्प अनुभव दे। गोवा में खेल के कुछ सबसे बड़े नामों को एक साथ लाने से हमें उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का मौका मिलता है। यह लीग इन लेजेंड्स को एक अच्छी तरह से बना प्लेटफॉर्म देने के हमारे कमिटमेंट को दिखाती है, साथ ही देश भर के फैंस को एक बार फिर हाई-क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का मजा लेने का मौका देती है।' लेजेंड्स प्रो टी20 लीग का मकसद लेजेंड्स क्रिकेट स्पेस में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नए बेंचमाकर् सेट करना है, टीम के नामों और टिकट की जानकारी के बारे में जल्द ही और घोषणाएं की जाएंगी।