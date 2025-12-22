रायपुर (छत्तीसगढ़) : बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया ने आधिकारिक तौर पर पहले एशियन लेजेंड्स कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है जो 28 जनवरी से 4 फरवरी तक चियांग माई, थाईलैंड में होने वाला है। एशियन लेजेंड्स कप 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वेटरन क्रिकेटरों के लिए अपनी तरह की पहली कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और इसमें छह एशियाई टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और हांगकांग हिस्सा लेंगी। यह टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि भारत की वेटरन टीम पहली बार एशिया-स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।

मनप्रीत गोनी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि जतिन सक्सेना को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम का चयन हाल ही में हुए इंटर-जोनल वेटरन टूर्नामेंट में प्रदर्शन के आधार पर किया गया है और इसमें देश भर के अनुभवी घरेलू खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण है। टीम की घोषणा के बारे में बात करते हुए BVCI के अधिकारियों ने कहा कि यह टीम भारत के वेटरन क्रिकेट इकोसिस्टम की गहराई और ताकत को दिखाती है, जो दो दशकों से ज़्यादा समय से सक्रिय है।

एशियन लेजेंड्स कप को रिटायर हो चुके क्रिकेटरों को एक प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने और पूरे महाद्वीप में वेटरन क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एशियन लेजेंड्स कप के सालाना आयोजन बनने की उम्मीद है और इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें संभावित वेटरन्स वर्ल्ड कप भी शामिल है।

एशियन लेजेंड्स कप 2026 (थाईलैंड) के लिए भारतीय टीम :

मनप्रीत गोनी (कप्तान), जतिन सक्सेना (उप-कप्तान), शादाब जकाती, अमरदीप सोनकर, अजीत चंदेल, विजय सिंह, परविंदर सिंह, कपिल राणा, मोहम्मद कलीम खान, दीपक शर्मा (विकेटकीपर), प्रवीण थापर, विक्रम बत्रा (विकेटकीपर), नईम, बल राज, गौरव सचदेवा, नरेंद्र मीना, लोकेश जैन, विनीत बंसल।

अतिरिक्त खिलाड़ी : चंद्रशेखर खुंटे।