श्रीनगर : सिद्धेश लाड (116) के शतक और शम्स मुलानी की नाबाद 79 रन की पारी से मुंबई ने बुधवार को यहां रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पांच विकेट पर 336 रन बनाए। टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम युवा स्टार आयुष म्हात्रे (28) और मुशीर खान (00) के विकेट जल्दी गंवाने के बाद चार विकेट पर 141 रन बनाकर संकट में थी। 

पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे (27) और भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान (42) भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। लाड (156 गेंद, 17 चौके, तीन छक्के) और मुलानी (125 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) ने इसके बाद पांचवें विकेट के लिए 159 रन जोड़कर पारी को संभाला। स्पिनर आबिद मुश्ताक ने पारी के 70वें ओवर में लाड को विकेटकीपर कन्हैया वधावन के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। युद्धवीर सिंह (82 रन पर दो विकेट) ने म्हात्रे और रहाणे को जल्दी पवेलियन भेजकर जम्मू-कश्मीर को अच्छी शुरुआत दिलाई। 

लाड और मुलानी ने इसके बाद पारी को संवारा। हैदराबाद में दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान (नाबाद 91), आयुष डोडेजा (नाबाद 97) और कप्तान आयुष बडोनी (53) के अर्धशतक से दिल्ली के खिलाफ तीन विकेट पर 256 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर सांगवान और डोडेजा क्रीज पर थे। दोनों चौथे विकेट के लिए 149 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 रन तक दो विकेट गंवा दिए थे। 

बडोनी ने सांगवान के साथ तीसरे विकेट के लिए 89 रन जोड़कर पारी को संभाला। चामा मिलिंद (34 रन पर दो विकेट) ने बडोनी को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। बडोनी ने 72 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके मारे। राजसमंद में छत्तीसगढ़ ने अजय मंडल के नाबाद 116 रन की बदौलत राजस्थान के खिलाफ सात विकेट पर 287 रन बनाए। 

खलील अहमद (65 रन पर दो विकेट) और अंकित चौधरी (41 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने छत्तीसगढ़ ने 49 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे लेकिन मंडल ने आशुतोष सिंह (44), आदित्य सरवते (43) और वासुदेव बारेथ (नाबाद 46) के साथ मिलकर टीम को संकट से उबारा। पुडुचेरी में हिमाचल प्रदेश ने वर्षा से प्रभावित पहले दिन मेजबान टीम के खिलाफ पांच विकेट पर 176 रन बनाए। मयंक डागर (नाबाद 82) और एकांत सेन (50) ने हिमाचल की ओर से अर्धशतक जड़े। 