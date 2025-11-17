स्पोर्ट्स डेस्क : भारत को 30 रन से हार के बाद पूर्व स्पिन लेजेंड अनिल कुंबले ने ऋषभ पंत की मैच में रणनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए। कुंबले ने विशेषकर पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह को न खिलाने को “questionable” यानी संदेहजनक बताया।

कुंबले ने क्या कहा?

कुंबले ने JioHotstar पर कहा, 'जब तीसरे दिन की शुरुआत हुई, SA 63/7 पर थी। टेम्बा बावुमा अभी क्रीज़ पर थे। लेकिन फील्ड फैलाकर और अपने सबसे अच्छे गेंदबाज बुमराह को पहला ओवर न देना सवालिया था। आखिरी तीन विकेट तेज गेंदबाजों के हाथों गिरे।'

भारत को जीत के लिए केवल 124 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम इंडिया 93 रन पर ऑल आउट हो गई।

SA कप्तान टेम्बा बावुमा की तारीफ

कुंबले ने SA कप्तान टेम्बा बावुमा की कप्तानी और प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बावुमा को कप्तानी का सही क्रेडिट नहीं मिलता, जबकि उन्होंने SA के लिए 11 में से 10 टेस्ट मैच जीतें और WTC खिताब भी दिलाया।

'बावुमा ने शानदार निर्णय लिया जब दो लेफ्ट-हैंडर्स क्रीज़ पर थे और उन्होंने एडेन मार्कराम को गेंदबाजी के लिए भेजा। स्पिनर्स और मार्कराम का स्मार्ट इस्तेमाल, लंबा मार्को जानसन, कोर्बिन बॉश — सभी का सही संयोजन शानदार रहा।'

कुंबले का निष्कर्ष

पूर्व कोच ने कहा कि भारत निश्चित रूप से SA से पीछे रह गया। उन्होंने बावुमा की कप्तानी को बढ़िया, साहसिक और रणनीतिक बताया। कुंबले ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में उनके संतुलित फैसलों की सराहना की।