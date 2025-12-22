स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का एक फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपए में खरीदना। भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले ने इस सौदे को “दिलचस्प” करार दिया है। उनका मानना है कि लिविंगस्टोन की मैच जिताऊ क्षमता SRH की आक्रामक रणनीति से मेल खाती है, हालांकि टीम कॉम्बिनेशन और विदेशी स्लॉट्स को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं।

लियाम लिविंगस्टोन: अनुभव और प्रभाव

लियाम लिविंगस्टोन आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 330 से अधिक T20 मैचों में करीब 7,500 रन बनाए हैं, वह भी 144 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। इस दौरान उनके नाम दो शतक और 39 अर्धशतक दर्ज हैं। गेंदबाज़ी में भी उन्होंने 140 से ज्यादा विकेट लेकर खुद को उपयोगी ऑलराउंडर साबित किया है। इंग्लैंड के लिए T20I करियर में भी लिविंगस्टोन का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने तेज रन बनाने के साथ-साथ विकेट भी चटकाए हैं। IPL में राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व कर चुके लिविंगस्टोन 49 मैचों में 1,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं।

कुंबले की नजर में SRH का बड़ा दांव

अनिल कुंबले ने कहा कि लिविंगस्टोन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, वह ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक किसी भी भूमिका में फिट हो सकते हैं। हालांकि कुंबले ने यह भी जोड़ा कि 13 करोड़ रुपए की रकम तब सवाल खड़े करती है, जब SRH के पास पहले से ही पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे लगभग तय विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में विदेशी स्लॉट्स का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

बैटिंग को प्राथमिकता, बॉलिंग पर समझौता?

कुंबले के अनुसार SRH ने इस नीलामी में अपनी बैटिंग को और मजबूत करने का रास्ता चुना है, जबकि टीम को एक अतिरिक्त स्पिन या बॉलिंग विकल्प की भी जरूरत थी। उनका मानना है कि फ्रेंचाइजी ने शुरुआत में अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों की कीमत को ज़्यादा आंका, जिससे बाद में बॉलिंग विकल्प सीमित रह गए। इसी स्थिति में SRH ने लिविंगस्टोन पर पूरा दांव खेलने का फैसला किया। कुंबले का कहना है कि यह फैसला SRH की पुरानी रणनीति से मेल खाता है, मजबूत बैटिंग के दम पर विपक्ष से मैच छीन लेना।

IPL 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम :

अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्से, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, जैक एडवर्ड्स, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, प्रफुल हिंगे, शिवम मावी।