नई दिल्ली: इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में अंतिम एकादश में जगह बनाने में नाकाम रहने वाले भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा कि दलीप ट्रॉफी में लगातार गेंदबाजी करने से उन्हें एशिया कप के लिए अपनी लय वापस पाने में मदद मिली। कुलदीप ने इस टूर्नामेंट में 17 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब अपने नाम किया, उनका गेंदबाजी औसत 9.29 रहा।

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन

रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में कुलदीप ने 30 रन देकर चार विकेट झटके। उन्होंने BCCI द्वारा जारी वीडियो में कहा, 'जब लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलते, तो लय की जरूरत होती है। दलीप ट्रॉफी में लगातार गेंदबाजी करने का मौका मिला और जब मैं टूर्नामेंट में आया तो गेंदबाजी स्वाभाविक रूप से अच्छी चल रही थी।'

कुलदीप ने अपनी भूमिका के बारे में कहा, 'मेरी जिम्मेदारी बीच के ओवरों में रन को नियंत्रित करने और विकेट लेने की थी। कप्तान का मुझ पर भरोसा देखकर मैंने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई।'

स्पिन तिकड़ी का जादू

कुलदीप ने वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ शानदार स्पिन तिकड़ी बनाई। इस तिकड़ी की विविधता ने विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। वरुण ने कहा, 'पावरप्ले और अंतिम ओवरों में गेंदबाजी जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य मिलने पर मुझे खुशी हुई। मैं टीम की उम्मीदों पर खरा उतर पाया।'

संजू सैमसन और टीम सहयोग

वरुण ने संजू सैमसन को अपनी ताकत का एक स्तंभ बताया। सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में मध्यक्रम में महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत की जीत में योगदान दिया। उन्होंने कहा, '147 रन का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गिरने के बाद दबाव झेलना पड़ा। मैंने क्रीज पर रहते हुए अपना नैसर्गिक खेल खेला और अनुभव का उपयोग किया।'

रिंकू सिंह ने जीता मुकाबला

फाइनल में रिंकू सिंह ने अपनी एकमात्र गेंद पर चौका मारकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण पर लगातार मेहनत कर रही हैं।