स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव आमतौर पर अपनी सटीक गेंदबाजी और सुरक्षित फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में उनसे एक दुर्लभ गलती देखने को मिली। एक आसान सा कैच छोड़ने के कारण भारत को शुरुआती सफलता नहीं मिल सकी, जिससे कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज हर्षित राणा की निराशा साफ झलकी। यह पल मैच के शुरुआती ओवरों में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता था।

हर्षित राणा की गेंद पर जीवनदान

यह वाकया पारी के छठे ओवर का था, जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स क्रीज पर जूझ रहे थे। हर्षित राणा की एक छोटी और वाइड गेंद पर निकोल्स ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई। थर्ड मैन की दिशा में दौड़ते हुए कुलदीप यादव कैच लपकने पहुंचे और गेंद को पकड़ भी लिया, लेकिन जमीन पर गिरते समय गेंद उनके हाथ से फिसल गई। यह भारत के लिए पहला विकेट लेने का बेहतरीन मौका था, जो हाथ से निकल गया।

कप्तान गिल और हर्षित की निराशा

कुलदीप के हाथों से कैच छूटते ही हर्षित राणा और कप्तान शुभमन गिल अपनी प्रतिक्रिया छिपा नहीं सके। दोनों खिलाड़ी साफ तौर पर निराश दिखे, क्योंकि भारत पावरप्ले के दौरान ओपनिंग साझेदारी तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। शुरुआती विकेट मिलने से मैच पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन इस गलती ने न्यूजीलैंड को पारी संभालने का मौका दे दिया।

फील्डिंग में चूक

कुलदीप यादव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में भले ही न गिना जाए, लेकिन उनसे इस तरह की गलतियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। मौजूदा समय में भारत के सबसे प्रभावी स्पिनरों में से एक कुलदीप आमतौर पर फील्डिंग में भरोसेमंद रहते हैं। इसलिए यह कैच ड्रॉप और भी चौंकाने वाला रहा, खासकर तब जब गेंद अपेक्षाकृत आसान थी और उन्होंने सही जगह पर पहुंचकर प्रयास भी किया था।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि टीम अलग-अलग संयोजनों को परखना चाहती है, खासकर घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। गिल ने कहा कि दूसरी पारी में ओस बल्लेबाजी को आसान बना सकती है, इसलिए पहले गेंदबाजी करना रणनीति का हिस्सा था।

छह गेंदबाजों के साथ उतरी टीम इंडिया

शुभमन गिल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत इस मैच में छह गेंदबाजी विकल्पों के साथ उतरा है। स्पिन विभाग में वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया, जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के कंधों पर थी। गिल के मुताबिक, विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के बाद सभी खिलाड़ी अच्छी लय में हैं और टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है।