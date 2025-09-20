स्पोर्ट्स डेस्क: भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) के टी20 इंटरनेशनल (T20I) मुकाबले सिर्फ क्रिकेट नहीं, भावना और रोमांच का प्रतीक हैं। ऐसे मैचों में खेलों की असली कहानियां कभी विकेटों से नहीं बल्क‍ि बल्लेबाजों के रिकॉर्ड, दबाव में निखरी पारियों और यादगार पलों से बनती हैं। जब भी भारत पाकिस्तान भिड़ते हैं, एक नाम सबसे ऊपर रहता है: विराट कोहली।

विराट कोहली (Virat Kohli) ने 2012 से 2024 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में 492 रन बनाए हैं, औसत लगभग 70.28 और स्ट्राइक रेट 123.92। पांच अर्धशतक और एक नाबाद श्रेष्ठ स्कोर 82 उनके इस दबदबे की गवाही देते हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के टॉप 5 बल्लेबाज:

1. विराट कोहली - 492 रन

2. युवराज सिंह - 155 रन

3. गौतम गंभीर - 139 रन

4. रोहित शर्मा - 127 रन

5. सूर्यकुमार यादव - 111 रन

भारत पाकिस्तान के टी20 मुकाबले सिर्फ एक खेल नहीं, यह रोमांच, दबाव और महान पारियों का संगम हैं। जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ इतनी असरदार रन रौशनी बिखेरते हैं तो सिर्फ आंकड़े ही नहीं बनते एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे सही समय पर साहसिक बल्लेबाजी और संयमिला प्रदर्शन मैच का रुख बदल सकते हैं। यह संघर्ष यही है जो इसे दर्शकों के लिए हमेशा यादगार और दिल को छूने वाला बनाता है।