स्पोर्ट्स डेस्क : चेतेश्वर पुराजा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है और उनके संन्यास पर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा था कि पुजारा का तीसरे नंबर पर योगदान, चाहे आप सहमत हों या नहीं, विराट कोहली को भी खूब रन बनाने में मददगार रहा। अब कोहली ने पुजारा के संन्यास पर एक पोस्ट शेयर की है और उन्हें नम्बर 4 पर काम आसान बनाने के लिए धन्यवाद दिया है।

कोहली ने पुजारा के संन्यास पर देरी से प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया। कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पुजारा के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'नम्बर 4 पर मेरा काम आसान बनाने के लिए शुक्रिया पुज्जी। आपका करियर शानदार रहा है। बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर आपका भला करे चेतेश्वर पुजारा।'

गौर हो कि पुजारा भारतीय क्रिकेट में एक उल्लेखनीय विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए और इस प्रारूप में भारत के आठवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनका दबदबा घरेलू क्रिकेट तक भी फैला, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 21,301 रन बनाए, जिससे अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ लाल गेंद विशेषज्ञों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई।