स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने पिछले मुकाबले में 35 रन की अहम पारी खेलकर एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का संकेत दिया है। इसके साथ ही वह टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने से अब सिर्फ 47 रन दूर रह गए हैं। 2025 में अभिषेक अब तक 40 टी20 मैचों में 1568 रन बना चुके हैं।

यह रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2016 में 31 मैचों में 1614 रन बनाए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी टी20 सीरीज में अभिषेक के पास इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका है। लखनऊ में खेले जाने वाले अगले मुकाबले में अगर उनका बल्ला चला, तो वह कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 रन (भारतीय)

विराट कोहली (2016) – 1614 रन
अभिषेक शर्मा (2025) – 1568 रन
सूर्यकुमार यादव (2022) – 1503 रन
सूर्यकुमार यादव (2023) – 1338 रन

सीरीज में निगाहें अभिषेक पर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में अभिषेक की शुरुआत खास नहीं रही थी, लेकिन पिछले मैच में 35 रन की पारी ने उनकी लय में वापसी के संकेत दिए हैं। 2025 में तीन शतक और नौ अर्धशतक जड़ चुके अभिषेक से टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जिससे वह इतिहास रच सकें।

भारत की निगाहें सीरीज जीत पर 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत अभी 2-1 से आगे है। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की, दूसरे में साउथ अफ्रीका ने वापसी की और तीसरे में फिर भारत ने बाजी मार ली थी। अगर आज का मैच भारतीय टीम जीत जाती है तो सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना लेगी।

चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा और टॉस लगभग 6:30 बजे होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी और जीयो हॉटस्टार पर दर्शक लाइव देख सकते हैं।