लखनऊ : भारत ए ने लखनऊ में खेले गए दूसरे चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए को 5 विकेट से मात दी। इस जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने अपनी धैर्यपूर्ण और क्लासिक पारी से न केवल अपनी फिटनेस पर उठे सवालों का जवाब दिया, बल्कि टीम को मुश्किल लक्ष्य तक पहुंचाया। उनके साथ युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी करियर का यादगार शतक जड़ा और इस जीत को और खास बना दिया।

राहुल का करिश्मा – नाबाद 176

भारत ए को 412 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था। तीसरे दिन चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होने वाले राहुल शुक्रवार को पारी की शुरुआत करने उतरे और अंत तक डटे रहे। उन्होंने 216 गेंदों पर 16 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 176 रन ठोककर सभी को प्रभावित किया। यह पारी उनके जज़्बे और क्लासिक तकनीक की गवाही देती है।

सुदर्शन और जुरेल ने बढ़ाया आत्मविश्वास

राहुल का साथ देने वाले साई सुदर्शन ने दूसरे छोर पर जबरदस्त संयम दिखाया। उन्होंने 172 गेंदों में 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से शानदार शतक (100 रन) पूरा किया। वहीं कप्तान ध्रुव जुरेल ने 66 गेंदों पर 56 रन बनाए और राहुल के साथ 115 रनों की अहम साझेदारी की। जुरेल की पारी ने टीम के रन रेट को तेज किया और दबाव कम किया।

गेंदबाजों की मेहनत भी रही अहम

इस जीत की नींव गेंदबाजों ने रखी थी। पहली पारी में मानव सुथार ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया ए को 420 रन तक सीमित किया। हालांकि भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में केवल 194 पर ढेर हो गए और 226 रनों से पिछड़ गए। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने शुरुआती झटके दिए और फिर गुरनूर बरार (3/42) और सुथार (3/50) ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया ए को 185 पर रोक दिया। नतीजतन भारत ए के सामने 412 रन का कठिन लक्ष्य आया।

ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से संघर्ष

ऑस्ट्रेलिया ए के लिए टॉड मर्फी ने दूसरी पारी में 3 विकेट झटके और रोचिचियोली को 2 विकेट मिले। वहीं पहली पारी में हेनरी थॉर्नटन ने 4 विकेट लेकर भारत ए को सस्ते में निपटाया था। बल्लेबाजी में मैकस्वीनी दोनों पारियों में चमके। उन्होंने 74 और नाबाद 85 रनों की पारियां खेलकर टीम को सहारा दिया।

ऐतिहासिक जीत और बड़ा संदेश

भारत ए ने 412 रनों का पीछा कर जीत दर्ज की, जो घरेलू क्रिकेट में किसी भी स्तर पर एक यादगार उपलब्धि मानी जाएगी। राहुल की वापसी, सुदर्शन का शतक और जुरेल की कप्तानी टीम इंडिया के लिए भविष्य की मजबूत तस्वीर पेश करते हैं।

