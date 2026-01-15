राजकोट : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज KL राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया। राहुल ने नाबाद 112 रन की बेहतरीन पारी खेली और MS धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी इस जुझारू पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। हालांकि, मैच का नतीजा न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा। डैरिल मिचेल (नाबाद 131) और विल यंग (87) की शानदार पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने 15 गेंदें शेष रहते सात विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।

मुश्किल हालात में राहुल बने भारत की ढाल

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के विकेट जल्दी गंवा दिए। 22वें ओवर तक भारत का स्कोर 115/3 था। इसके बाद 24वें ओवर में विराट कोहली भी पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई। ऐसे नाजुक मौके पर KL राहुल ने मोर्चा संभाला और रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को स्थिरता दी। एक छोर पर टिके रहकर राहुल ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया।

अंतिम ओवरों में बदला गियर, 87 गेंदों में पूरा किया शतक

दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल क्रीज पर डटे रहे। अंतिम 10 ओवरों में उन्होंने रफ्तार बढ़ाई और 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। राहुल अंत तक नाबाद रहे और भारत को 285 रन का लक्ष्य देने में अहम भूमिका निभाई।

MS धोनी को छोड़ा पीछे, खास रिकॉर्ड किया अपने नाम

यह राहुल का वनडे करियर का आठवां शतक रहा। इस पारी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय नामित विकेटकीपर द्वारा वनडे में बनाए गए सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड MS धोनी के नाम था, जिन्होंने 2009 में नेपियर में नाबाद 84 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारतीय विकेटकीपरों के सर्वोच्च स्कोर:

KL राहुल – 112* (2026)

MS धोनी – 84* (2009)

पार्थिव पटेल – 56* (2010)

राहुल द्रविड़ – 53* (2003)

किरण मोरे – 42* (1987)

राजकोट स्टेडियम में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज

राहुल ने एक और उपलब्धि अपने नाम की। वह निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उनकी पारी में 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। यह वनडे में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी रहा, जिसकी उन्होंने बराबरी की।

शानदार फॉर्म में KL राहुल

KL राहुल हालिया समय में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी उन्होंने लगातार अर्धशतक लगाए थे और अपनी निरंतरता का परिचय दिया।