स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हर मैच में रोमांचक मोड़ देखने को मिल रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हर क्रिकेट फैन के लिए दिलचस्प रहेगा।

सुपर-8 में भारत का आगाज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज का धमाका करने के बाद टीम इंडिया सुपर-8 में प्रवेश कर चुकी है। आज (22 फरवरी) शाम भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन अफ्रीका किसी और खिलाड़ी के खौफ में है। यह मुकाबला टीम इंडिया की स्ट्राइक पावर और अफ्रीका की गेंदबाजी की परीक्षा भी साबित होगा।

कौन है ये खिलाड़ी?

वरुण चक्रवर्ती ने पिछले 8 मैचों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 विकेट झटके हैं। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी ने उन्हें अफ्रीका के लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया है। पिछली टी20 सीरीज में उन्होंने प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का खिताब भी जीता था। उनकी गेंदबाजी की गति और फिरकी दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती हैं।

डि कॉक ने बताई तैयारी

साउथ अफ्रीका के सीनियर खिलाड़ी क्विंटन डि कॉक ने कहा: 'वरुण के खिलाफ हर खिलाड़ी का अपना तरीका है। हमें अपनी स्ट्रॉन्ग जोन पर टिके रहकर सही समय पर ताकत दिखानी होगी।' उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा भी इस टूर्नामेंट में अहम पारी खेल सकते हैं, हालांकि अभी तक उनके तीन मैचों में रन नहीं बने हैं। डि कॉक ने यह भी जोड़ दिया कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी में संतुलन देखना अहम होगा।

वरुण चक्रवर्ती की दहशत

डि कॉक ने आगे कहा कि वरुण बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं और पिछली सीरीज में उनकी गेंदबाजी शानदार रही। अफ्रीका के खिलाड़ी अब उनके खिलाफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके स्पिन और फ्लाइट के कमाल से हर बल्लेबाज को सतर्क रहना होगा, और यह मुकाबला रोमांचक साबित होगा।