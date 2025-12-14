नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) जैसी टीमें क्यों दिलचस्पी दिखाएंगी। इरफान पठान ने कहा कि आंद्रे रसेल के रिटायरमेंट के बाद ग्रीन KKR के लिए एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि CSK भी इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर में दिलचस्पी दिखा सकती है।

पठान ने कहा, 'कैमरन ग्रीन एक टॉप-क्वालिटी ऑलराउंडर हैं, और KKR के पास नीलामी में काफी पैसा है, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें टारगेट करेंगे। आंद्रे रसेल के रिटायर होने के बाद ग्रीन एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट हैं - जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं, हालांकि वह शायद बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि CSK भी दिलचस्पी दिखाएगी।'

इससे पहले ग्रीन ने पुष्टि की थी कि वह IPL 2026 सीजन में पूरी तरह से गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। 26 वर्षीय जो पहले 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल चुके हैं, पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण IPL 2025 सीजन में नहीं खेल पाए थे। ग्रीन जून में एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे थे, लेकिन उन्हें गेंदबाजी करने की मंजूरी मिल गई है और वह मौजूदा एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं।