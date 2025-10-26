Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अभिषेक नायर (Abhishek Nayar) को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। नायर, जो पहले टीम में सहायक कोच और अकादमी हेड के रूप में काम कर चुके हैं, अब पूरी टीम की कोचिंग जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बदलाव KKR के कोचिंग ढांचे में नए युग की शुरुआत माने जा रहा है।

KKR के लिए भरोसेमंद और अनुभवी चेहरे

नायर का KKR के साथ पुराना नाता रहा है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और टीम की रणनीति में सुधार लाने में अहम योगदान दिया है। दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर और अन्य युवा भारतीय प्रतिभाओं के करियर में उनकी मार्गदर्शन की छाप साफ दिखाई देती है।

डोमेस्टिक स्टार से IPL में मेंटर तक

पूर्व मुंबई ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और 2009 में तीन ODI खेले। रिटायरमेंट के बाद नायर ने कोचिंग में कदम रखा और कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को संभाला। उनके विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और शांत नेतृत्व शैली ने उन्हें IPL में उच्च सम्मान दिलाया है।

KKR के लिए नई उम्मीदें और चुनौती

अब मुख्य कोच बनने के बाद नायर के सामने चुनौती है कि KKR को IPL 2026 में फिर से खिताब के दावेदार बनाएं। उनकी आधुनिक क्रिकेट की समझ, रणनीतिक कौशल और खिलाड़ी मनोविज्ञान की समझ टीम के प्रदर्शन में सुधार ला सकती है।

टीम की तैयारी और भविष्य

KKR का यह कदम टीम में निरंतरता और होमग्रोन लीडरशिप पर भरोसा दर्शाता है। नायर के अनुभव और कोचिंग दृष्टिकोण से KKR के खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी और टीम में नई ऊर्जा का संचार होगा।