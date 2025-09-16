स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ (IND vs PAK) मुकाबले में भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी की जमकर तारीफ की। पहली बार किसी बहु-टीम टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दूसरे ग्रुप स्टेज मुकाबले में विजयी रन बनाए और छक्का लगाकर अपनी टीम को सात विकेट से जीत दिलाई।

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 'सूर्यकुमार यादव इस एशिया कप में एक सच्चे कप्तान के रूप में उभरे हैं। उच्च दबाव वाले मैच में विजयी रन बनाना, गेंदबाजों को समझदारी से नियंत्रित करना, सोशल मीडिया के शोर के बावजूद ध्यान न भटकाना। स्काई एक संपूर्ण कप्तान हैं।'

सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया। इसके अलावा टीम इंडिया ने टॉस के दौरान और मैच के बाद भी पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

सूर्यकुमार ने दुबई में मैच के बाद की प्रस्तुति में कहा, 'हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। मैं इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया।'