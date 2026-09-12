मोकी, चीन: भारत ने जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। कप्तान अनमोल एक्का ने दो गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, जबकि गोलकीपर विवेक लाकड़ा ने कई शानदार बचाव किए। अब भारत की नजरें छठे जूनियर एशिया कप खिताब पर हैं, जहां फाइनल में उसका सामना साउथ कोरिया से होगा।

अनमोल एक्का और विवेक लाकड़ा रहे जीत के हीरो

भारत की जीत में कप्तान अनमोल एक्का ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए। वहीं, गोलकीपर विवेक लाकड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने खासतौर पर मलेशिया के पेनल्टी स्ट्रोक पर शानदार बचाव करके भारत को बड़ी राहत दी और टीम को मुकाबले में बढ़त बनाए रखने में मदद की। भारत अब फाइनल में साउथ कोरिया का सामना करेगा। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप का खिताब पांच बार जीत चुकी है और अब उसकी नजर छठी ट्रॉफी पर है।

भारत ने शुरुआत से बनाया दबाव

भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और शुरुआती मिनटों में ही मौके बनाने शुरू कर दिए। अजीत यादव ने पहले दो मिनट के अंदर दो बार मलेशियाई डिफेंस को परेशान किया। उन्होंने भारत की डीप डिफेंस से आए लंबे पास पर शानदार रन बनाकर गोल करने की कोशिश की। इसके बाद भारत ने तीन पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन मलेशिया के गोलकीपर अमस्यार मोहामद आदिब ने महत्वपूर्ण बचाव करते हुए अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा।

मलेशिया को शुरुआती दौर में गेंद पर कब्जा बनाए रखने में काफी परेशानी हुई और पहले क्वार्टर का अधिकांश समय उसे डिफेंस में बिताना पड़ा। 11वें मिनट में मलेशिया ने पहली बार अच्छा अटैक बनाया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने खतरे को टाल दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी।

16वें मिनट में अनमोल एक्का ने खोला खाता

भारत को 16वें मिनट में मैच का चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला। कप्तान अनमोल एक्का फर्स्ट बैटरी पर मौजूद थे और उन्होंने शानदार लो फ्लिक लगाकर गेंद को गोलकीपर अमस्यार की दाईं ओर से गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली।

मलेशिया ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। 17वें मिनट में उसने लाकड़ा को अच्छा बचाव करने पर मजबूर किया और इसके बाद अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया। हालांकि, भारत के फर्स्ट रशर ने शानदार ब्लॉक लगाकर मलेशिया का मौका खत्म कर दिया।

भारत ने इसके बाद भी हमले जारी रखे और हाफ टाइम से पहले अपनी बढ़त दोगुनी करने के करीब पहुंच गया। हालांकि, टाइट एंगल से लगाया गया शॉट गोल के सामने से निकल गया। हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे रहा।

चौथे क्वार्टर में भारत ने बढ़त की मजबूत

चौथे क्वार्टर में भारत ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 51वें मिनट में मलेशियाई डिफेंस के एक टच के कारण भारत को मौका नहीं मिल पाया, लेकिन भारतीय टीम ने तुरंत अगला हमला तैयार किया।

इसी हमले में सुखविंदर सिंह ने शानदार फिनिश करते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद 53वें मिनट में मलेशिया को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन विवेक लाकड़ा ने फिर कमाल किया। उन्होंने अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए ग्लव से गेंद रोक दी और मलेशिया को गोल से वंचित कर दिया।

फाइनल में साउथ कोरिया से होगा सामना

अब खिताबी मुकाबले में भारत का सामना साउथ कोरिया से होगा। साउथ कोरिया ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। भारत जूनियर एशिया कप का खिताब पांच बार जीत चुका है और अब टीम के पास छठी बार चैंपियन बनने का मौका है।

ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान से भिड़ेगा मलेशिया

फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने वाली मलेशियाई टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमों के बीच ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को साउथ कोरिया ने 4-1 की जीत के साथ खत्म किया। पाकिस्तान ने 1988 में पहला जूनियर एशिया कप जीता था और वह अब तक तीन बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तान की आखिरी खिताबी जीत 1996 में आई थी।