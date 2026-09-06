मोकी, चीन: भारतीय महिला हॉकी टीम ने AHF Junior Asia Cup 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। गत चैंपियन भारत ने रविवार को एलीट पूल के मुकाबले में मलेशिया को 11-1 से करारी शिकस्त दी। दक्षिण कोरिया के खिलाफ 4-1 की जीत के बाद यह भारत की लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ भारत ने 6 अंक हासिल कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया।

भारत ने पहले ही मिनट से बनाया दबाव

भारत ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। पूजा साहू ने मैच के पहले ही मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर भारत का खाता खोला। इसके बाद पूर्णिमा यादव ने चौथे मिनट में गोल करते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी।

पहले क्वार्टर में भारत ने दागे चार गोल

भारतीय टीम का दबदबा यहीं नहीं रुका। आठवें मिनट में बिनिमा धन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। इसके बाद 14वें मिनट में कृष्णा शर्मा ने गोल कर भारत को 4-0 की मजबूत बढ़त दिला दी।

हाफटाइम तक भारत 7-0 से आगे

दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने मलेशिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। पूर्णिमा यादव ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर अपना दूसरा गोल दागा। इसके बाद सुखवीर कौर ने 21वें मिनट में गोल किया, जबकि गीता यादव ने 28वें मिनट में भारत के लिए सातवां गोल किया। मध्यांतर तक भारतीय टीम 7-0 से आगे थी।

तीसरे क्वार्टर में मलेशिया ने खोला खाता

मलेशिया को 38वें मिनट में नूर मोहम्मद ने गोल करके कुछ राहत दी और स्कोर 7-1 किया। हालांकि इसके बाद भी भारत का दबदबा कायम रहा। 42वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर पूजा साहू ने अपना दूसरा गोल किया और भारत को 8-1 से आगे कर दिया। इसके ठीक एक मिनट बाद सानिका चंद्रकांत माने ने गोल करके भारत की बढ़त 9-1 कर दी।

आखिरी क्वार्टर में भी भारत का हमला जारी

भारत ने अंतिम क्वार्टर में भी आक्रामक खेल जारी रखा। गीता यादव ने 53वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपना दूसरा गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में सानिका चंद्रकांत माने ने अपना दूसरा गोल दागा और भारत को 11-1 की विशाल जीत दिला दी।

सात अलग-अलग खिलाड़ियों ने किए गोल

मलेशिया के खिलाफ भारत की ओर से कुल सात अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किए। भारतीय टीम ने चार गोल मैदानी खेल से, जबकि पांच गोल पेनल्टी कॉर्नर और दो गोल पेनल्टी स्ट्रोक से किए। इस शानदार जीत के बाद भारत के दो मैचों में दो जीत के साथ 6 अंक हो गए हैं। भारतीय टीम एलीट पूल की अंक तालिका में शीर्ष पर है।

चीन और जापान के खाते में तीन-तीन अंक हैं। दोनों टीमों ने अब तक एक-एक मैच खेला है, लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया और मलेशिया को अपने दोनों मुकाबलों में हार मिली है और वे क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

अब जापान से भिड़ेगा भारत

भारत का पूल चरण में अगला मुकाबला 8 सितंबर को जापान के खिलाफ होगा। लगातार दो बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम की नजर अब पूल चरण में शीर्ष स्थान बरकरार रखने पर होगी।

मैच का नतीजा

भारत महिला 11-1 मलेशिया महिला।