नई दिल्ली: संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में शानदार अर्धशतक लगाने के बाद भारतीय टीम में ओपनिंग की जगह को लेकर चल रही बहस पर खुलकर बात की। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के साथ प्रतिस्पर्धा के सवाल पर सैमसन ने कहा कि यह मुकाबला सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए है। टीम के अंदर सभी खिलाड़ी देश को जीत दिलाने के लिए एक साथ खेलते हैं।

सैमसन ने खेली 22 गेंदों पर 57 रन की पारी

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। सैमसन ने अपनी फॉर्म में वापसी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनकी तूफानी पारी की मदद से भारत ने लक्ष्य 14.5 ओवर में हासिल कर लिया और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

इस पारी के बाद भारतीय टीम में सैमसन, अभिषेक शर्मा और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के बीच ओपनिंग स्थान को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई।

वैभव और अभिषेक से प्रतिस्पर्धा पर सैमसन का जवाब

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमसन से भारतीय टीम में ओपनिंग की दो जगहों के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बाहर की दुनिया के लिए है, जबकि टीम के अंदर सभी का लक्ष्य एक ही है।

सैमसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा बाहर की दुनिया के लिए हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और अपने देश के लिए खेल रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य मैच जीतना है। इसके बाद व्यक्तिगत खिलाड़ियों की बात आती है। हम निराश होकर या नकारात्मक सोच के साथ नहीं रह सकते कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला और उसे क्यों दिया गया। इस तरह की मानसिकता यहां काम नहीं करती।'

सोशल मीडिया की बहस पर भी बोले सैमसन

सैमसन ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का भी जिक्र किया। कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर ओपनिंग स्थान को लेकर अपनी राय दे चुके हैं। कुछ का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को सैमसन की जगह मौका मिलना चाहिए, जबकि कुछ लोग अभिषेक शर्मा को बाहर करने की बात कर रहे हैं।

हालांकि, सैमसन ने कहा कि वह इंटरनेट पर होने वाली टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बावजूद उन्होंने स्वीकार किया कि कभी-कभी पूर्व क्रिकेटरों या वरिष्ठ खिलाड़ियों की टिप्पणियां उनके सामने आ जाती हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं वाई-फाई बंद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कभी-कभी वाई-फाई चालू हो जाता है और टिप्पणियां दिखाई देने लगती हैं। कोई वरिष्ठ खिलाड़ी कुछ कह देता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत सामान्य बात है।'

सैमसन ने आगे कहा, 'भारत में बाहरी शोर क्रिकेटरों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। लेकिन आपको अपनी मानसिकता, तैयारी और मैदान पर खेलने के तरीके को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहना चाहिए।'

'हम रोबोट नहीं हैं': सैमसन

सैमसन ने माना कि बाहरी आलोचना का उन पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह अनुभव और परिपक्वता के साथ ऐसी परिस्थितियों से निपटना सीख चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टिप्पणियां उन्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं करतीं।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अब मैं इतना परिपक्व और अनुभवी हो चुका हूं कि इसे संभाल सकूं। पहले इन चीजों से थोड़ा बुरा लगता था। मैं कोई मशीन नहीं हूं। हम रोबोट नहीं हैं कि कह सकें कि इसका हम पर कोई असर नहीं होता। निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है।'

सैमसन ने बताया कि अगर वह बाहरी चर्चाओं पर ध्यान देने लगेंगे, तो उनके लिए उसी निडर अंदाज में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'अगर मैं इन चीजों पर ध्यान देता, तो इस तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाता। शॉट खेलने से पहले मैं दस बार सोचता कि अगर आउट हो गया तो फिर वाई-फाई की समस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं खुद से कहता हूं कि कोई बात नहीं।'

तीसरे टी20I में वैभव को मिल सकता है मौका

भारत ने सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में तीसरे और अंतिम टी20I में टीम प्रबंधन कुछ बदलाव कर सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मैच अभ्यास देने के लिए टीम संयोजन में बदलाव संभव है। इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी को तीसरे मैच में अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है।

पहले दो मैचों में सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी। ऐसे में वैभव को जगह देने के लिए इन दोनों में से किसी एक को आराम दिया जा सकता है। ईशान किशन को भी विश्राम देकर वैभव को टीम में शामिल करने का विकल्प मौजूद है।