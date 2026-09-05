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मोकी(चीन): भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने AHF Junior Asia Cup 2026 में अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। शनिवार को Pool A के मुकाबले में पांच बार की चैंपियन और मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने इंडोनेशिया को 14-0 से करारी शिकस्त दी। कप्तान अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और अजीत यादव ने मिलकर भारत के 14 में से 12 गोल दागे।

प्रभदीप ने दागे 5 गोल, बने Player of the Match

भारत की इस एकतरफा जीत के सबसे बड़े स्टार प्रभदीप सिंह रहे। उन्होंने मुकाबले में पांच गोल दागे और Player of the Match का पुरस्कार अपने नाम किया। कप्तान अनमोल एक्का ने चार गोल किए, जबकि अजीत यादव ने हैट्रिक लगाई। हारपाल और आशु मौर्या ने एक-एक गोल करके भारत की जीत को 14-0 तक पहुंचाया।

पहले क्वार्टर में भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त

भारत ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और लगातार इंडोनेशिया के सर्कल में दबाव बनाया। प्रभदीप ने पांचवें मिनट में गोल कर भारत का खाता खोला। इसके तीन मिनट बाद हारपाल ने भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। इंडोनेशियाई डिफेंस भारतीय फॉरवर्ड लाइन की रफ्तार और मूवमेंट का सामना नहीं कर सका। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली।

दूसरे क्वार्टर में भारत ने दोगुनी की बढ़त

दूसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा। 16वें मिनट में इंडोनेशियाई डिफेंस की गलती के बाद भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे कप्तान अनमोल एक्का ने गोल में बदल दिया। इसके चार मिनट बाद अजीत यादव ने गोल कर भारत को 4-0 से आगे कर दिया। इसके बाद प्रभदीप ने 26वें और 30वें मिनट में लगातार दो गोल दागे और अपना हैट्रिक पूरा किया। हाफ टाइम तक भारत 6-0 से आगे था।

तीसरे क्वार्टर में भी नहीं थमा गोलों का सिलसिला

ब्रेक के बाद भी भारत ने इंडोनेशिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और लगातार आक्रमण किए। कप्तान अनमोल एक्का ने 35वें और 42वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपने खाते में दो और गोल जोड़े। इसके बाद प्रभदीप ने तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल दागा। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 9-0 से आगे था।

आखिरी क्वार्टर में भारत ने दागे 5 गोल

मैच का चौथा क्वार्टर भारत के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक रहा। अनमोल ने 51वें मिनट में गोल करके अपना चौथा गोल पूरा किया। इसके ठीक एक मिनट बाद प्रभदीप ने फिर गोल दागा और मुकाबले में अपने पांच गोल पूरे किए। अजीत यादव ने 53वें मिनट में दो गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत को 13-0 की विशाल बढ़त दिला दी। इसके बाद 59वें मिनट में आशु मौर्या ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर स्कोर 14-0 कर दिया।

भारत ने 9 फील्ड गोल और 4 पेनल्टी कॉर्नर किए कन्वर्ट

भारत की आक्रामकता का अंदाजा उसके गोल वितरण से लगाया जा सकता है। टीम ने कुल 9 फील्ड गोल, 4 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किए। अनमोल एक्का ने तीन पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला, जबकि आशु मौर्या ने चौथे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया।

इंडोनेशिया की लगातार दूसरी हार

इंडोनेशिया की यह टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले शुक्रवार को उसे दक्षिण कोरिया के खिलाफ 0-9 से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद इंडोनेशिया Pool A में पांचवें स्थान पर है। चौथे स्थान पर मौजूद Chinese Taipei को भी जापान के खिलाफ 0-7 से हार मिली थी।

गोल अंतर के दम पर भारत Pool A में नंबर-1

भारत ने जीत के साथ अपने खाते में तीन अंक जोड़ लिए हैं। भारत के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के भी तीन-तीन अंक हैं, लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण भारतीय टीम Pool A में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। मौजूदा चैंपियन के लिए यह टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत है और टीम ने अपने खिताब बचाने के इरादे साफ कर दिए हैं।