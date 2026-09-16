वेस्ट एंड, इंग्लैंड: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20I मुकाबले में धमाकेदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया। साउथैम्पटन में 15 सितंबर को खेले गए मुकाबले में ब्रूक ने सिर्फ 49 गेंदों पर नाबाद 114 रन बनाए। इस पारी के साथ वह एक कैलेंडर ईयर में दो टी20I शतक लगाने वाले किसी फुल मेंबर देश के पहले कप्तान बन गए।

हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ मचाया धमाल

हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 49 गेंदों पर नाबाद 114 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। ब्रूक ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। ब्रूक की इस शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने श्रीलंका को 119 रनों से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड के कप्तान ने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।

एक साल में दो टी20I शतक लगाने वाले पहले फुल मेंबर कप्तान

ब्रूक अब एक कैलेंडर ईयर में दो टी20I शतक लगाने वाले फुल मेंबर देश के पहले कप्तान बन गए हैं। इससे पहले किसी भी फुल मेंबर टीम के कप्तान ने एक ही साल में टी20I क्रिकेट में दो शतक नहीं लगाए थे। ब्रूक ने 2026 की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पल्लेकेले में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी20I शतक लगाया था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरे शतक के साथ उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

एसोसिएट देशों के कप्तानों ने पहले किया था यह कारनामा

ब्रूक से पहले एक साल में कई टी20I शतक लगाने का रिकॉर्ड सिर्फ एसोसिएट देशों के कप्तानों के नाम था। इस उपलब्धि को 2026 में इस्वातिनी के आदिल बट ने तीन शतक लगाकर हासिल किया था। वहीं, स्विट्जरलैंड के फहीम नजीर ने 2022 में कप्तान के तौर पर दो टी20I शतक लगाए थे। अब हैरी ब्रूक इस सूची में शामिल होने वाले पहले फुल मेंबर कप्तान बन गए हैं।

ब्रूक ने जोस बटलर के साथ की बड़ी साझेदारी

इंग्लैंड की पारी में हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने दूसरे विकेट के लिए 60 गेंदों पर 128 रनों की शानदार साझेदारी की। बटलर ने 44 गेंदों पर 80 रन बनाए और ब्रूक का बेहतरीन साथ दिया। इसके बाद ब्रूक ने टॉम बैंटन के साथ 36 रन और विल जैक्स के साथ 59 रनों की साझेदारी की। इन साझेदारियों ने इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

इंग्लैंड ने श्रीलंका को 119 रन से हराया

हैरी ब्रूक की नाबाद 114 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 135 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड ने पहला टी20I मुकाबला 119 रनों से अपने नाम किया। ब्रूक को उनकी शानदार पारी के लिए मुकाबले का प्रमुख प्रदर्शनकर्ता माना गया।

2026 में ब्रूक का शानदार प्रदर्शन

साल 2026 में हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए शानदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने 17 मैचों में 634 रन बनाए हैं। कप्तानी संभालने के बाद से ब्रूक ने इंग्लैंड के सीमित ओवरों के खेल को नई दिशा दी है। 2025 में जोस बटलर से व्हाइट-बॉल कप्तानी संभालने वाले ब्रूक अब इंग्लैंड के लिए टी20I शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बन चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनकी ताजा पारी ने उनके रिकॉर्ड को और मजबूत कर दिया है।

कप्तानों के तौर पर सबसे ज्यादा टी20I शतक

आदिल बट – इस्वातिनी – 3 शतक

बाबर आजम – पाकिस्तान – 3 शतक

रोहित शर्मा – भारत – 3 शतक

हैरी ब्रूक – इंग्लैंड – 2 शतक

फहीम नजीर – स्विट्जरलैंड – 2 शतक

केन्डेल काडोवाकी-फ्लेमिंग – जापान – 2 शतक

बाबर आजम के नाम अब भी बड़ा रिकॉर्ड

पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम एक कैलेंडर ईयर में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने का रिकॉर्ड है। बाबर ने 2021 में 29 मैचों में 939 रन बनाए थे। वहीं, हैरी ब्रूक ने 2026 में 17 मैचों में 634 रन बनाकर इंग्लैंड के कप्तानों के बीच नया रिकॉर्ड कायम किया है। ब्रूक की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनके पास इस साल अपने आंकड़ों को और बेहतर करने का मौका है।