चेन्नई : सात खिताब जीतने के बाद भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें गुरूवार से चीन के मोकी में शुरू होने वाले जूनियर एशिया कप में अपने-अपने खिताब की रक्षा के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें मजबूत साख और व्यापक तैयारी के साथ महाद्वीपीय टूर्नामेंट में पहुंची हैं, और जीत के साथ अपने खिताब की रक्षा करना चाहती हैं।

एलीट पूल में रखा गया भारत 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। इसके बाद टीम 6 सितंबर को मलेशिया से भिड़ेगी, इसके बाद 8 सितंबर को जापान और 9 सितंबर को मेजबान चीन से भिड़ेगी। पुरुषों में, भारतीय टीम, जो रिकॉडर्-विस्तारित छठा और लगातार चौथा खिताब जीतने की इच्छुक है, 5 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ अपने पूल ए अभियान की शुरुआत करेगी।

खिताब धारकों को 6 सितंबर को जापान का सामना करना पड़ेगा, इसके बाद 8 सितंबर को दक्षिण कोरिया और 9 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। पिछले दो संस्करणों में ट्रॉफी जीतकर हैट्रिक की तलाश में खैदेम ढिलीमा चानू की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने नवनियुक्त कोच टिम व्हाइट के तहत एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में कार्यभार संभाला था।

महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों के हिस्से के रूप में, एक विस्तारित टीम ने यूनाइटेड किंगडम का एक मूल्यवान प्रदर्शन दौरा किया, जहां उन्होंने स्कॉटलैंड सीनियर महिला, यूएसए अंडर-21, इंग्लैंड अंडर-21 और बेल्जियम अंडर-21 के खिलाफ सात उच्च तीव्रता वाले मैच खेले। इस चुनौतीपूर्ण श्रृंखला ने खिलाड़यिों को खेल की विभिन्न शैलियों में महत्वपूर्ण सीख प्रदान करते हुए मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय मैच अनुभव प्रदान किया।

हॉकी इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति में व्हाइट ने कहा, ‘हमारा पहला मैच शनिवार को दक्षिण कोरिया के खिलाफ है, इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। टीम परिस्थितियों के अनुकूल ढल चुकी है। मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हैं और हम पहले मैच के लिए बेहद उत्सुक हैं।' उन्होंने कहा, ‘हमें लगता है कि हमारी खेल की शैली अच्छी है और हम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि हमारी रणनीति सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने कितनी कारगर साबित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि लड़कियां भारत का नाम रोशन करेंगी।'

भारतीय पुरुष टीम इस प्रतियोगिता में पिछली तीन बार की चैंपियन है। उसने अब तक पांच बार महाद्वीपीय खिताब जीता है। डिफेंडर अनमोल एक्का टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नव नियुक्त कोच फ्रेडरिक सोयेज अपने कार्यकाल की शुरुआत जीत से करना चाहेंगे। पुरुष टीम ने भी अच्छी तैयारी की है। उसने अपनी तैयारी के तहत बेल्जियम का दौरा भी किया जहां उसने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड की अंडर-21 टीमों के खिलाफ मैच खेले।

एक्सपोजर टूर ने टीम को अपनी सामरिक समझ को तेज करने, मैच की तैयारी में सुधार करने और एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 से पहले अपनी समग्र तैयारियों को मजबूत करने में मदद की। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और निरंतर तैयारी के संयोजन के साथ, भारतीय टीम मोकी में अपनी सीख को मजबूत प्रदर्शन में तब्दील करना चाहेगी।