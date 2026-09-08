मोकी, चीन: कप्तान अनमोल एक्का के दो गोल की मदद से भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को मोकी, चीन में दक्षिण कोरिया को 7-3 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन भारत ने जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।

भारत ने टूर्नामेंट में अब तक तीन मैच खेले हैं, जिसमें उसे दो जीत और एक ड्रॉ मिला है। उसके खाते में 7 अंक हैं। भारत बुधवार को अपने आखिरी पूल मैच में चीनी ताइपे का सामना करेगा। इस मुकाबले में जीत हासिल करते ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी।

पहले तीन क्वार्टर में कांटे की टक्कर

दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पांचवें मिनट में कप्तान अनमोल एक्का ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने अगले ही मिनट में दोह्योन चोई के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल से स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद 18वें मिनट में लव नूर सिंह ने मैदानी गोल कर भारत को फिर आगे कर दिया।

कोरियाई टीम ने एक बार फिर तुरंत जवाब दिया। ह्योगुक यू ने अगले 60 सेकंड के भीतर पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। 20वें मिनट में अजीत यादव ने गोल कर भारत को हाफ टाइम तक 3-2 की बढ़त दिला दी।

तीसरे क्वार्टर में भी बराबरी

दक्षिण कोरिया ने तीसरे क्वार्टर में भी मुकाबले में वापसी की। क्वार्टर के छठे मिनट में ह्योगुक यू ने अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया। भारत ने इसके बाद दबाव बढ़ाया और तीसरे क्वार्टर के 42वें मिनट में प्रभदीप सिंह ने गोल करके भारतीय टीम को फिर 4-3 से आगे कर दिया।

आखिरी क्वार्टर में भारत का तूफानी खेल

चौथे और अंतिम क्वार्टर में भारतीय टीम ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। भारत ने केवल तीन मिनट के अंतराल में तीन गोल दागकर दक्षिण कोरिया की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म कर दीं। 55वें मिनट में गुरसेवक सिंह ने भारत के लिए पांचवां गोल किया। इसके ठीक एक मिनट बाद कप्तान अनमोल एक्का ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपना दूसरा गोल दाग दिया और भारत की बढ़त 6-3 हो गई।

इसके बाद 58वें मिनट में आर्यन ज़ेस ने भारत की ओर से सातवां गोल किया। इस तरह भारतीय टीम ने मुकाबला 7-3 से अपने नाम कर लिया।

अनमोल एक्का का शानदार प्रदर्शन

कप्तान अनमोल एक्का ने एक बार फिर अपनी गोल करने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाफ दो गोल किए। इसके साथ ही टूर्नामेंट में उनके कुल गोलों की संख्या 8 हो गई है।

सेमीफाइनल के करीब भारत

इस जीत के बाद भारत के तीन मैचों में 7 अंक हो गए हैं। टीम ने अब तक दो मुकाबले जीते हैं और एक मैच ड्रॉ खेला है। बुधवार को चीनी ताइपे के खिलाफ होने वाला भारत का आखिरी पूल मैच सेमीफाइनल की तस्वीर साफ करेगा। जीत हासिल करते ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया के खाते में अब 6 अंक हैं। उसे पूल ए में अपना अगला मुकाबला जापान के खिलाफ खेलना है।