नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह विश्व क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने भारत में टेस्ट, वनडे और टी20I, तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में कम से कम 50 विकेट लिए हैं। बुमराह के इस रिकॉर्ड के साथ भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

मोहम्मद नबी को आउट कर बुमराह ने रचा इतिहास

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20I में बुमराह मुकाबले में 49 टी20I विकेट के साथ उतरे थे। उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के दौरान मोहम्मद नबी को आउट कर भारत में अपने 50 टी20I विकेट पूरे किए।

मोहम्मद नबी ने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए। उन्हें बुमराह ने अपनी पारी के चौथे ओवर में आउट किया और श्रेयस अय्यर ने उनका कैच पकड़ा। बुमराह ने मुकाबले में चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट हासिल किया।

इसके साथ ही भारत में उनके टी20I विकेटों की संख्या 45 मैचों में 50 हो गई। टेस्ट और वनडे में पहले से ही उनके 50 से ज्यादा विकेट थे, जिसके बाद वह तीनों फॉर्मेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

भारत में बुमराह के तीनों फॉर्मेट के आंकड़े

जसप्रीत बुमराह ने भारत में अब तक टेस्ट, वनडे और टी20I में शानदार प्रदर्शन किया है।

टेस्ट: 16 मैच, 31 पारियां, 62 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/45, तीन बार पांच विकेट

वनडे: 41 मैच, 41 पारियां, 64 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/35, पांच विकेट हॉल नहीं

टी20I: 45 मैच, 44 पारियां, 50 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/15, पांच विकेट हॉल नहीं

इन आंकड़ों के आधार पर बुमराह भारत में तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 159/8 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 160 रनों का लक्ष्य 14.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 39 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने 31 गेंदों पर 57 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। ईशान किशन 38 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

भारत में सबसे ज्यादा टी20I विकेट लेने वालों की सूची

बुमराह भारत में 50 टी20I विकेट पूरे करने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। हालांकि, वह इस सूची में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं हैं।

भारत में सबसे ज्यादा टी20I विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची इस प्रकार है:

अक्षर पटेल: 57 विकेट

अर्शदीप सिंह: 55 विकेट

राशिद खान: 53 विकेट

जसप्रीत बुमराह: 50 विकेट

युजवेंद्र चहल: 49 विकेट

अक्षर पटेल इस सूची में सबसे आगे हैं, जबकि अर्शदीप सिंह और राशिद खान भी बुमराह से आगे हैं।

एक देश में सबसे ज्यादा टी20I विकेट का रिकॉर्ड टिम साउदी के नाम

एक ही देश में सबसे ज्यादा टी20I विकेट लेने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी के नाम है। साउदी ने 2008 से 2024 के बीच न्यूजीलैंड में खेले गए 68 टी20I मैचों में 91 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड में उनके नाम 234 टेस्ट विकेट और 99 वनडे विकेट भी दर्ज हैं। इस सूची में न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी 77 टी20I विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान के राशिद खान ने 76 टी20I विकेट लिए हैं। वहीं, मलेशिया के वीरनदीप सिंह ने मलेशिया में 70 टी20I मैचों में 75 विकेट हासिल किए हैं।

दो देशों में 50 टी20I विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं राशिद खान

राशिद खान के नाम एक और अनोखी उपलब्धि दर्ज है। वह दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग देशों में कम से कम 50 टी20I विकेट लिए हैं। हालांकि, बुमराह के लिए भारत में तीनों फॉर्मेट में 50 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करना उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और खास उपलब्धि है।