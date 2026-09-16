नई दिल्ली: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20I सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम हासिल किया है। ताजा ICC पुरुष टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, नंबर-1 पर काबिज ईशान किशन के साथ उनका अंतर भी काफी कम रह गया है। संजू सैमसन को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है।

अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ा

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20I में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। लगातार दो मैचों में शानदार बल्लेबाजी का असर उनकी ICC रैंकिंग पर दिखाई दिया है। अभिषेक अब टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है।

नंबर-1 ईशान किशन के बेहद करीब अभिषेक

ताजा रैंकिंग में ईशान किशन शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। अभिषेक शर्मा अब उनसे सिर्फ 51 रेटिंग अंक पीछे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20I में भी अच्छा प्रदर्शन करने पर अभिषेक के पास नंबर-1 स्थान के और करीब पहुंचने का मौका होगा। इस बदलाव के साथ टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा बना हुआ है। ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं।

संजू सैमसन को भी रैंकिंग में बड़ा फायदा

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर 57 रनों की तेजतर्रार पारी खेली और भारत की सात विकेट से जीत में अहम योगदान दिया। इस पारी के बाद संजू सैमसन ने ICC टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाई है। वह अब 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत दर्ज की। पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने 82 रनों की पारी खेलकर जीत की नींव रखी थी। वहीं, दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन की 57 रनों की पारी और नितीश कुमार रेड्डी की शानदार गेंदबाजी ने भारत को जीत दिलाई।

अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20I मुकाबला बाकी है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर एक बार फिर सबकी नजरें रहेंगी।

ICC टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति

ईशान किशन – नंबर 1

अभिषेक शर्मा – नंबर 2

संजू सैमसन – नंबर 30

अभिषेक और ईशान के बीच अब सिर्फ 51 रेटिंग अंकों का अंतर है। ऐसे में तीसरे टी20I के बाद रैंकिंग में एक और बदलाव देखने को मिल सकता है।