स्पोर्ट्स डेस्क : गुरुवार से गाबा में शुरू होने वाले डे-नाइट टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़े बदलाव की संभावना बन गई है। अनुभवी ओपनर उस्मान ख्वाजा के चोटिल होकर बाहर होने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को उनकी जगह शामिल किया जा सकता है। यह टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिस का पहला मैच होगा, जो टीम के मध्य क्रम को मजबूती दे सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रैविस हेड के ऊपर आने से मिडिल ऑर्डर में जगह खाली होगी, जिसे इंग्लिस भर सकते हैं। फाइनल XI का फैसला पिच देखने के बाद ही तय किया जाएगा।

इंग्लिस को मिल सकता है बड़ा मौका

चोटिल उस्मान ख्वाजा की गैरमौजूदगी टीम मैनेजमेंट को नया कॉम्बिनेशन बनाने पर मजबूर कर रही है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट बताती है कि इंग्लिस को मिडिल-ऑर्डर में उतारा जा सकता है, जबकि ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड नई ओपनिंग जोड़ी बन सकते हैं। यह संयोजन ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग सेटअप में नई दिशा दे सकता है। अस्थायी कप्तान स्टीव स्मिथ ने पुष्टि की कि टीम पिच का मुआयना करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। उनके अनुसार कई विकल्प खुले हैं और टीम परिस्थितियों के अनुसार फैसला करेगी।

टेस्ट करियर की दमदार शुरुआत कर चुके हैं इंग्लिस

जोश इंग्लिस अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए तीन टेस्ट खेल चुके हैं, दो श्रीलंका और एक वेस्टइंडीज के खिलाफ। उनका डेब्यू यादगार रहा था। गॉल में 94 गेंदों पर बनाए गए 102 रन ने उन्हें एडम वोजेस (2015) के बाद डेब्यू पर शतक लगाने वाला पहला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बना दिया था। स्टीव स्मिथ ने उनकी बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंग्लिस तेज गेंदबाजी को बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और उनका अटैकिंग एप्रोच टीम को संतुलित करता है। स्मिथ का मानना है कि मौका मिलने पर वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती चोट समस्याएं

एशेज सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया चोटों से जूझ रहा है।

ख्वाजा के अलावा पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी चोटिल खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं।

मंगलवार को ख्वाजा ने ट्रेनिंग की कोशिश की, लेकिन नेट सेशन के दौरान असहज महसूस किया।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में पुष्टि की कि वह गाबा टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

ख्वाजा के हटते ही ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ नए ओपनर की तलाश करनी है, बल्कि उनकी अनुभवी मौजूदगी का भी नुकसान झेलना पड़ेगा।

ख्वाजा की जगह और भविष्य पर स्मिथ की प्रतिक्रिया

स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि ख्वाजा की चोट टीम के लिए बड़ा झटका है, लेकिन उनका मानना है कि ख्वाजा जल्द वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी हमेशा मूल्यवान रहता है और ख्वाजा लंबे समय से टीम के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते आए हैं। स्मिथ ने यह भी जोड़ा कि गाबा टेस्ट के बाद ख्वाजा के भविष्य को लेकर चयनकर्ता फैसला लेंगे। हालांकि स्मिथ ने विश्वास जताया कि ख्वाजा अभी भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।

गाबा टेस्ट : बदलावों के साथ उतरने को तैयार ऑस्ट्रेलिया

चोटों के चलते बदली परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया को मजबूरन नई रणनीति और नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना पड़ सकता है। इंग्लिस का चयन न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगा, बल्कि उनकी हालिया फॉर्म भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। गुरुवार को शुरू होने वाला डे-नाइट टेस्ट इस बात का गवाह बनेगा कि यह नया कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना कारगर साबित होता है।

दूसरा टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम :

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर