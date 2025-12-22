मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : दाएं हाथ के तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन कंधे की सर्जरी से सफल रिकवरी के बाद मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के मेलबर्न एशेज टेस्ट और शायद बाकी सीरीज से बाहर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम को 82 रन से हराकर एशेज बरकरार रखी है, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने चल रही पांच मैचों की एशेज सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

अगर पैट कमिंस बाहर रहते हैं, तो मेलबर्न और सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ बाकी टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी आक्रमण में एक जगह खाली हो जाएगी। ब्रेंडन डॉगेट और माइकल नेसर, जो सीरीज में पहले खेल चुके हैं, वे भी बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में वापसी की दौड़ में हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार रिचर्डसन को टीम में शामिल किए जाने की संभावना बहुत अधिक है। खास बात यह है कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्डसन ने एडिलेड से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ ट्रेनिंग की थी, लेकिन वह टीम का हिस्सा नहीं थे।

अगर रिचर्डसन को टेस्ट टीम में शामिल किया जाता है, तो यह ठीक एक साल बाद होगा जब उन्हें पिछली बार बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत के खिलाफ टीम में शामिल किया गया था। इसके तुरंत बाद इस तेज गेंदबाज ने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को ठीक करने के लिए कंधे की सर्जरी कराने का फैसला किया और लगभग 12 महीने तक खेल से बाहर रहे।

रिचर्डसन ने हाल के महीनों में धीरे-धीरे वापसी की है। ग्रेड क्रिकेट से शुरुआत करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के लिए खेला। इसके बाद उन्होंने लायंस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला, जहां उन्होंने अपना वर्कलोड बढ़ाया और 26 ओवर में 5 विकेट लिए। रिचर्डसन ने 2018-19 में डेब्यू करने के बाद से तीन टेस्ट मैच खेले हैं। इस तेज गेंदबाज ने 22.09 की औसत से 11 विकेट लिए हैं।

एडिलेड में एशेज बरकरार रखने के बाद कमिंस ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को कोई चोट की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमने काफी आक्रामक तैयारी की थी क्योंकि हमें पता था कि एशेज जीतनी है और हमें लगा कि यह इसके लायक था।' कमिंस ने कहा, 'अब जब सीरीज जीत ली गई है, तो शायद यह भावना हो सकती है कि काम हो गया है और अब रिस्क का फिर से आकलन करते हैं। अगर स्टार्सी या स्कॉट बोलैंड पूरी तरह से फिट हैं, तो उन्हें यह कहने वाले किसी भी व्यक्ति को शुभकामनाएं कि मैं बॉक्सिंग डे टेस्ट से हटने वाला हूं।'