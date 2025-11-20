स्पोर्ट्स डेस्क : अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को लगता है कि ध्यान से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाकर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बैलेंस बनाना मुमकिन है। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज़ों में से एक हैं और पैट कमिंस के साथ लगातार सभी फॉर्मैट खेले हैं।

हेजलवुड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉडकास्ट में कहा, 'मुझे लगता है कि (सभी फॉर्मैट में खेलना) कुछ हद तक मुमकिन है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत बेहतर हो रहा है। पांच मैचों की सीरीज में मैच 1, 3 और 5, या 1, 2 और 3 खेलना और फिर कुछ हफ़्तों के लिए घर जाना सिर्फ रिफ्रेश होने के लिए या कोई एक गेम मिस करना या ऐसा ही कुछ...'

उन्होंने कहा, '...बस, एक हफ़्ते के लिए घर जाओ और उस समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो और रिफ्रेश होकर ग्रुप में वापस आओ। इसलिए मुझे लगता है, पूरी सीरीज में आराम नहीं करना बल्कि अपने पलों को चुनना, मुझे लगता है कि यह हमारी सबसे बड़ी (टीम) मीटिंग है, कैलेंडर देखो, ठीक से देखो कि हम क्या खेलना चाहते हैं।'

हेजलवुड और कमिंस चोटों की वजह से पर्थ में पहला एशेज टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। तेज गेंदबाज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत साफ पॉलिसी है, जो खिलाड़ियों को अपने गेम चुनने की आजादी देती है। उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि सभी टेस्ट मैच दिए गए हैं... हां, हम उन तीन में से दो, या पांच में से तीन या जो भी हो, खेल सकते हैं, मेरा मतलब है कि अक्सर अगर कोई टेस्ट मैच आस-पास होता है, तो आपको वैसे भी तैयारी करनी होती है। इसलिए, मुझे लगता है कि कुछ हद तक (सभी फॉर्मैट में खेलना) मुमकिन है।'

