स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कई वरिष्ठ खिलाड़ियों की उपस्थिति ने टूर्नामेंट में रंग भर दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे पूर्व कप्तानों ने वनडे सीरीज से पहले घरेलू टूर्नामेंट खेलने का निर्णय लिया है। लेकिन भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस बार वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे।

बुमराह का आराम क्यों जरूरी

गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल ने बताया कि 'बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह आराम कर रहे हैं।' बुमराह ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच T20I श्रृंखला खेली थी और तीन वनडे मैचों में उन्हें आराम दिया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी ODI श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए बुमराह संभवतः वनडे से भी बाहर रह सकते हैं।

बुमराह कब फिर दिखेंगे मैदान पर?

बुमराह को अगली बार भारत vs न्यूजीलैंड पांच T20I श्रृंखला में खेलते देखा जा सकता है, जो 21 जनवरी से शुरू होगी। यह श्रृंखला 31 जनवरी को खत्म होगी, जिससे उन्हें 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ मैच से पहले पर्याप्त आराम मिलेगा।

गुजरात की टीम और शुरुआत

गुजरात टीम का नेतृत्व चिंतन गाजा करेंगे, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज उर्विल पटेल उनकी उपकप्तानी संभालेंगे। टीम में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाला गेंदबाज लेग स्पिनर रवि बिश्नोई है। गुजरात अपनी विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर को राजत पलीवाल की अगुवाई वाली सर्विसेज टीम के खिलाफ करेगा।

गुजरात स्क्वॉड:

चिंतन गाजा (c), आर्या देसाई, आहान पोद्दार, अमित देसाई, अरज़ान नागस्वाला, जापग्न्य भट्ट, जयमीत पटेल, क्षितिज पटेल, रवि बिश्नोई, सौरव चौहान, सिद्धार्थ देसाई, उर्विल पटेल (vc), विशाल जयस्वाल, अभिषेक देसाई, हेमांग पटेल।