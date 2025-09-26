स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज़ गेंदबाज़ शमर जोसेफ चोटिल होकर बाहर हो गए हैं और उनकी जगह 22 वर्षीय ऑलराउंडर जोहान लेयने को टीम में शामिल किया गया है। यह दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2 से 14 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।

युवा लेयने को सुनहरा मौका

जोहान लेयने भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार असरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैचों में 495 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। गेंद से उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा है, 22.28 की औसत से 66 विकेट और चार बार पारी में 5 विकेट झटकने का कारनामा।

जोसेफ की अनुपस्थिति बड़ी कमी

शमर जोसेफ वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। 11 टेस्ट में उन्होंने 21.66 की औसत से 51 विकेट हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी 2024 में अपने डेब्यू पर उन्होंने पाँच विकेट लेकर शानदार शुरुआत की थी। क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने स्पष्ट किया है कि उनका फिटनेस आकलन बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवर्स सीरीज़ से पहले किया जाएगा।

पियरे की एंट्री और वापसी करने वाले खिलाड़ी

टीम में इस बार बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे को पहली बार जगह मिली है। वेस्टइंडीज़ चैंपियनशिप में उन्होंने 41 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। इसके अलावा टैगेनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाज़े भी टीम में लौटे हैं। चंद्रपॉल ने अब तक 10 टेस्ट में 560 रन बनाए हैं और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। वहीं अथानाज़े पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कराने वाली टीम का हिस्सा थे।

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम

रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़े, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्ज़ारी जोसेफ, जोहान लेयने, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स।

