स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट को एक और चमत्कारी प्रतिभा मिल चुकी है। महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी तारीफ़ खुद इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज़ जोस बटलर ने की है। बटलर ने वैभव को “अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी” बताते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन करना अविश्वसनीय है। यह बयान भारत बनाम इंग्लैंड अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी के बाद सामने आया।

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐतिहासिक पारी

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की रिकॉर्ड-तोड़ पारी खेली। इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए और 218.75 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की। उनकी इस मास्टरक्लास पारी की बदौलत भारत ने 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 100 रन से जीतकर छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया।

जोस बटलर का बड़ा बयान

‘लव फॉर क्रिकेट’ पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान जोस बटलर ने वैभव सूर्यवंशी की खुलकर तारीफ़ की। बटलर ने कहा, “मुझे लगता है कि वह अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। 14 साल की उम्र में और कौन ऐसा कर रहा था? अगर वह 14 में इतना अच्छा है, तो 16, 18 या 20 में क्या करेगा, यह सोचना ही रोमांचक है।” मार्क वुड ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “बहुत बड़ा बयान” बताया, लेकिन बटलर ने साफ कहा कि सूर्यवंशी के टैलेंट पर शक करना मुश्किल है।

IPL में भी कर चुके हैं खुद को साबित

जोस बटलर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ़ अंडर-19 क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने पहले ही IPL में सेंचुरी बना दी है और अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर सबका ध्यान खींचा। बटलर के मुताबिक, अगर वैभव ने सिर्फ़ जूनियर क्रिकेट में ही प्रदर्शन किया होता, तो लोग इंतजार करने की बात करते, लेकिन IPL में शतक लगाना उनकी प्रतिभा का बड़ा सबूत है।

रिकॉर्ड्स की झड़ी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

वैभव सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में कुल 439 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फाइनल में उन्होंने एक अंडर-19 वर्ल्ड कप पारी में सबसे ज़्यादा 15 छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खास बात यह रही कि उनके 150 रन सिर्फ़ बाउंड्री से आए।

2025-26: रिकॉर्ड्स से भरा साल

साल 2025-26 वैभव सूर्यवंशी के लिए ऐतिहासिक रहा। उन्होंने 35 गेंदों में IPL शतक लगाकर T20 क्रिकेट के सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा U-19 ODI में 52 गेंदों में 143 रन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में शतक और लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी जैसे कई रिकॉर्ड उनके नाम हैं। इन्हीं उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।