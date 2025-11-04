काबुल: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) 2026 टी20 विश्व कप के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। ट्रॉट ने जुलाई 2022 में यह जिम्मेदारी संभाली थी और अपने कार्यकाल के दौरान टीम को व्हाइट-बॉल क्रिकेट में एक मजबूत इकाई बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक बयान में कहा, 'कोचिंग ट्रांजिशन किसी भी टीम के विकास का स्वाभाविक हिस्सा होता है। यह बदलाव अफगानिस्तान टीम की लंबी अवधि की रणनीतिक योजना का हिस्सा है।'

इसके साथ ही बैटिंग कोच एंड्रयू पुटिक भी टीम से अलग हो रहे हैं। वे जनवरी 2025 में अफगानिस्तान से जुड़े थे और इससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं।

ट्रॉट की उपलब्धियां:

उनके मार्गदर्शन में अफगानिस्तान ने पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी — यह उपलब्धि टीम ने 2024 टी20 विश्व कप में हासिल की। इसके अलावा, 2023 वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर सबको चौंकाया था।

ट्रॉट ने कहा, 'अफगानिस्तान टीम के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात रही। खिलाड़ियों की जुनून और जज़्बे ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। मैं टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।'