स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने भरोसा जताया है कि आगामी एशेज सीरीज 2025 में वे ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक जरूर लगाएंगे। रूट अब तक तीन एशेज दौरों में नौ अर्धशतक बना चुके हैं, लेकिन अभी तक तीन अंकों की जादुई संख्या तक नहीं पहुंच पाए हैं।

रूट का ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन है, जो उन्होंने 2021-22 की ब्रिसबेन टेस्ट में बनाया था। उन्होंने कहा—“अब मैं कप्तान नहीं हूं, इसलिए और ज़्यादा आज़ाद महसूस करता हूं। अपने खेल को लेकर पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हूं। पिछली सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है।”

कप्तानी छोड़ने के बाद रूट का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले दो वर्षों में उन्होंने 44 टेस्ट में करीब 4000 रन बनाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं, बल्कि टीम को एशेज़ ट्रॉफी जिताना है।

“अगर मैं अपनी भूमिका सही निभाऊं, तो रिकॉर्ड अपने आप बनेंगे। मेरा असली मकसद इंग्लैंड को जीत दिलाना है,” रूट ने कहा।

एशेज सीरीज 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी, जहां बेन स्टोक्स इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। टीम इंग्लैंड इस बार ट्रॉफी दोबारा जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी।