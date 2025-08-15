लंदन (यूके) : इंग्लैंड के करिश्माई खिलाड़ी जो रूट ने बताया कि मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने उनकी खेल शैली पर क्या प्रभाव डाला, जिससे उनके बल्लेबाजी करियर में नई जान आ गई। 2017 से 2022 तक चले रूट के कप्तानी कार्यकाल के दौरान उनके शानदार फॉर्म में न रहने के कारण शतकों का सिलसिला कम होने लगा था। अपने नेतृत्व काल के दौरान रूट ने 64 टेस्ट मैचों में 46.44 की औसत से 14 शतक बनाए और 5295 रन बनाए। रूट की गिरावट का असर टीम में दिखाई देने लगा।

कप्तान के रूप में अपने अंतिम 17 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड को केवल एक जीत मिली थी क्योंकि टीम कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही थी। उथल-पुथल और कुछ मौकों पर शानदार प्रदर्शन से भरे एक कार्यकाल के बाद मैकुलम अपनी 'बॉजबॉल' के साथ आए और बेन स्टोक्स को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया। मैकुलम ने रूट की किस्मत बदल दी। केवल 41 मैचों में उन्होंने 58.00 के बेहतर औसत से 14 शतक जड़े और 3654 रन बनाए। रूट के अनुसार उन्होंने तकनीकी पहलू पर अड़े रहने के तरीके को खारिज कर दिया है और अपना ध्यान अपने खेल को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने पर केंद्रित कर दिया है।

रूट ने कहा, 'बॉज के साथ काम करने से खेल को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है। मैं अब तकनीकी रूप से कमजोर हो गया हूं, और खेल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और समस्याओं को सुलझाने के तरीके ढूंढने में ज्यादा ध्यान देने लगा हूं। चीजों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया रखने वाले किसी व्यक्ति का आना और मेरे खेल में काफी योगदान देना, मेरे लिए बहुत ही ताजगी भरा अनुभव रहा है। वह शानदार रहे हैं।'

158 टेस्ट मैच, 13,543 रन और 39 शतकों के बावजूद, रूट अभी भी अपने खेल को निखारने की चाहत रखते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद वह महान सचिन तेंदुलकर के बाद इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं, लेकिन रूट उस उपलब्धि को तोड़ने की इच्छा से प्रेरित नहीं हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'एक खिलाड़ी के तौर पर मेरी प्रेरणा यही है कि क्या आप लगातार विकास करते रह सकते हैं। क्या आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के तरीके खोज सकते हैं? क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप स्थिर न रहें और नीरस न हो जाएं? क्या मैं रचनात्मक बना रह सकता हूं? क्या मैं सुधार के तरीके खोज सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं जो अच्छा कर रहा हूं, वह कम से कम उसी स्तर पर बना रहे?' रूट का अगला टेस्ट मैच इंग्लैंड के चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंदिता एशेज में होगा जो 21 नवंबर से शुरू होने वाली है।