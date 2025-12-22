एडिलेड : इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया है कि एशेज के लिए उनकी टीम की तैयारियों पर जायज सवाल उठेंगे। सिर्फ 11 दिनों के खेल में ही सीरीज गंवाने के बाद जबकि अभी दो टेस्ट बाकी हैं, उनकी तैयारी अब कड़ी समीक्षा के दायरे में है। एडिलेड में 82 रन की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के 3-0 की अजेय बढ़त लेने के बाद टीएनटी स्पोर्ट्स से बात करते हुए मैकुलम ने माना कि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने 'बल्ले और गेंद दोनों से हमें पछाड़ दिया और फील्डिंग में भी हमें पछाड़ा।'

उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के समग्र प्रदर्शन को कई सालों में देखा गया सबसे 'सटीक', 'जबरदस्त' और 'निरंतर' बताया। इंग्लैंड का इकलौता वॉर्म-अप मैच पर्थ के लाइलैक हिल में एक धीमी पिच पर खेला गया, जिसने ऑप्टस स्टेडियम की तेज और उछाल भरी पिच पर मिलने वाली परिस्थितियों का बहुत कम अंदाजा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री 11 के खिलाफ कैनबरा में होने वाले पिंक-बॉल अभ्यास मैच को छोड़ने का फैसला करते हुए इंग्लैंड ने पांच दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गाबा में दूसरा टेस्ट खेला।

इसके बाद मैकुलम ने यह दावा किया कि इंग्लैंड ने हद से ज्यादा तैयारी कर ली थी लेकिन उसे सीरीज की दूसरी 8 विकेट की हार झेलनी पड़ी। मैकुलम ने कहा, 'मुझे पता है कि इस पर सवाल उठेंगे। जब आप 3-0 से हार जाते हैं, तो आपको हाथ उठाकर कहना पड़ता है कि शायद मैंने तैयारी ठीक नहीं की। आखिरकार, यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी टीम को कैसे तैयार करते हैं और किस तरह से उन्हें मैच के लिए तैयार करते हैं। मुझे अपने तरीकों पर भरोसा था, हमें अपनी तैयारी के तरीकों पर भरोसा था। सिर्फ पहले टेस्ट से पहले ही नहीं, बल्कि टेस्टों के बीच भी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, क्या हमें पहले टेस्ट से पूर्व ज्यादा तैयारी की जरूरत थी और दूसरे से पहले कम? ये वही बदलाव हैं जिन पर समय के साथ आप सोचते हैं कि क्या मैं इसे अलग तरह से करता?'

मैकुलम ने कहा, 'पीछे मुड़कर देखें तो हम 3-0 से हारे, तो शायद आप कहेंगे कि वहां बदलाव की गुंजाइश थी। एक कोच के तौर पर फिर से हाथ उठाकर कहना पड़ता है कि शायद आपने वह ठीक नहीं किया। साथ ही, मुझे लगा था कि इससे हमें सबसे अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। लेकिन यहां 3-0 की स्थिति में बैठकर कहूं तो यह काम नहीं आया।'