स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20I सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि घरेलू क्रिकेट खेलना किसी भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए सबसे मजबूत तैयारी का माध्यम है। T20 वर्ल्ड कप 2025 से पहले होने वाली यह सीरीज भारत की अंतिम और बेहद अहम परीक्षा मानी जा रही है। स्काई, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सीरीज में उतर रहे हैं। सूर्यकुमार मानते हैं कि घरेलू मंच खिलाड़ी को मैच फिट रहने और अपनी तकनीक निखारने का बेहतरीन मौका देता है।

डोमेस्टिक क्रिकेट में लौटने को बताया जरूरी

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जब खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचों में व्यस्त नहीं होते, तब घरेलू क्रिकेट में लौटना बेहद आवश्यक है। उनके अनुसार घरेलू क्रिकेट का कड़ा वातावरण खिलाड़ी को चुनौती देता है और उसे गेम के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। उन्होंने कहा, “डोमेस्टिक क्रिकेट आपको आपकी जड़ों से जोड़ता है। वहां का मुकाबला कठिन होता है और वह आपको लगातार बेहतर बनने की प्रेरणा देता है।”

SMAT में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी

भारतीय टीम के कई खिलाड़ी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर लौटे हैं। SKY का मानना है कि ऐसा अनुभव खिलाड़ियों को तेज़-तर्रार T20 माहौल में ढलने में मदद करता है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी टूर्नामेंट में उत्कृष्ट फॉर्म दिखा चुके हैं, जिसका फायदा टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिल सकता है।

इंटरनेशनल मैच से पहले घरेलू खेल से मिलता है मैच टच

सूर्यकुमार ने कहा कि घरेलू मैच खेलने के बाद जब खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतरता है, तो वह पहले से ही खेल की रफ्तार के अनुरूप तैयार होता है। उन्होंने कहा, “डोमेस्टिक मैच आपको मानसिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाते हैं। इंटरनेशनल मैच से पहले यह सबसे बेहतर तैयारी होती है।”

T20 वर्ल्ड कप की तैयारी 2024 से ही शुरू

SKY ने खुलासा किया कि भारतीय टीम 2025 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां पिछले वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद से कर रही है। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट दो महीने पहले तैयारी शुरू करके नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा, “जैसे स्कूल में परीक्षा की तैयारी समय रहते शुरू करनी होती है, वैसे ही वर्ल्ड कप की तैयारी भी लगातार चलती रहनी चाहिए।”

कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं, स्थिरता पर जोर

भारतीय टीम पिछले पांच-छह सीरीज से लगभग एक जैसी प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। सूर्यकुमार ने बताया कि आगामी दोनों सीरीज में भी टीम किसी बड़े बदलाव से बचना चाहती है। उनके अनुसार, “हम वही क्रिकेट खेलना चाहते हैं जिसे हमने पिछले एक साल में मजबूत किया है। हमारी रणनीति साफ है और हम उसे बदलना नहीं चाहते।”