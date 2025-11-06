नई दिल्ली: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की। इस दौरान टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि भारत की यह ऐतिहासिक जीत “एक सामूहिक टीम प्रयास” का परिणाम थी।

जेमिमा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली थी, ने पीएम मोदी के सवाल पर कहा, 'सेमीफाइनल में हमारा लक्ष्य बस एक था — भारत को जिताना। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई करीबी मैच गंवाए थे। जब मैं और हैरी दी (हरमनप्रीत कौर) क्रीज़ पर थे, हमने तय किया कि लंबी साझेदारी ही मैच का रुख बदल देगी।'

जेमिमा ने आगे कहा, 'यह सिर्फ मेरी पारी नहीं थी, बल्कि पूरी टीम की मेहनत थी। अगर हैरी दी ने साझेदारी नहीं निभाई होती या दीप्ति शर्मा ने तेज पारी नहीं खेली होती, तो हम नहीं जीत पाते। सभी ने भरोसा रखा और वही फर्क लेकर आया।'

उन्होंने यह भी बताया कि तीन लगातार हारों के बाद टीम ने कैसे वापसी की। 'एक टीम की पहचान उसकी जीत से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वह गिरने के बाद कितनी बार उठ खड़ी होती है। और हमारी टीम ने यही किया — इसलिए हम चैंपियन हैं।'

जेमिमा ने टीम के बीच एकता और साथ की भावना की भी सराहना की। 'जब कोई खिलाड़ी अच्छा करती है, तो पूरी टीम उसकी खुशी मनाती है। और जब कोई संघर्ष कर रही होती है, तो बाकी सब उसे उठाने के लिए खड़े होते हैं। यही हमारी असली ताकत है।'

गैर है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 339 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की, जो महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज था।