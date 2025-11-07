नई दिल्ली : पहले महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित क्रिकेट 2025 की उल्टी गिनती शुरू होते ही अपनी गतिशील बल्लेबाजी, जीवंत ऊर्जा और आकर्षक मुस्कान के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने टीम इंडिया दृष्टिबाधित क्रिकेट की लड़कियों को प्रोत्साहन का एक मार्मिक संदेश दिया है।

जेमिमा ने अपने विशिष्ट हंसमुख अंदाज में कहा, जैसा कि भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ (सीएबीआई) की एक प्रेस विज्ञप्ति में उद्धृत किया गया है, "आप सभी को विश्व कप के लिए शुभकामनाएं। मैं आप सभी का उत्साहवर्धन कर रही हूं, ठीक वैसे ही जैसे आप सभी ने हमारा उत्साहवर्धन किया था। विश्व कप घर ले आइए और फिर हम साथ मिलकर जश्न मनाएंगे।' आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत की शानदार जीत के कुछ ही दिनों बाद आए उनके इस गर्मजोशी भरे संदेश ने प्रशंसकों और खिलाड़ियों, दोनों को प्रभावित किया है।

यह संदेश भारत की मुख्यधारा की महिला क्रिकेटरों और टीम इंडिया दृष्टिबाधित क्रिकेट की लड़कियों के बीच गहरी एकजुटता और आपसी सम्मान को दर्शाता है जो देश का प्रतिनिधित्व करने के जुनून, दृढ़ता और गर्व से एकजुट हैं। सीएबीआई द्वारा समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के सहयोग से आयोजित पहला महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित क्रिकेट 2025 तीन दिन बाद 11 नवंबर को मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में शुरू होने वाला है।

इसमें कुल छह देश ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेजबान भारत इस ऐतिहासिक वैश्विक आयोजन में भाग लेंगे। टीम USA पहले ही भारत पहुंच चुकी है, जबकि अन्य टीमें भव्य उद्घाटन समारोह से पहले 10 नवंबर तक पहुंच जाएंगी। यह टूर्नामेंट समावेशी क्रिकेट की यात्रा में एक निर्णायक क्षण है, जो क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड की टीम इंडिया की लड़कियों के साहस और दृढ़ संकल्प को उजागर करता है, जो लगातार बाधाओं को तोड़ रही हैं और खेल की भावना को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं।

भारतीय टीम :

बी1 श्रेणी : सिमु दास, पी. करुणा कुमारी, अनु कुमारी, जमुना रानी टुडू, काव्या वी

बी2 श्रेणी : अनेका देवी, बसंती हंसदा, सिमरनजीत कौर, सुनीता सराठे, पार्वती मरांडी

बी3 श्रेणी : दीपिका टी सी (कप्तान), फूला सोरेन, गंगा एस कदम (उप-कप्तान), काव्या एन आर, सुषमा पटेल, दुर्गा येवले