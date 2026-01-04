ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अपने स्टार तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में खेलने के लिए दी गई NOC को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। बोर्ड की अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें सुरक्षा कारणों को प्रमुख आधार माना गया। इसका मतलब है कि KKR का फैसला बदलने के बावजूद BCB मुस्ताफिजुर को IPL खेलने की अनुमति नहीं देगा।

भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता

BCB पहले ICC और BCCI को पत्र भेजकर सुरक्षा स्थिति का आकलन कर रहा था, लेकिन बोर्ड की आपात बैठक में यह तय हुआ कि टी20 विश्व कप में बांग्लादेश भारत नहीं जाएगा। बोर्ड के अनुसार, अगर एक खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं है, तो पूरी टीम के लिए खेलना जोखिम भरा हो सकता है।

ICC से मैच स्थान बदलने का अनुरोध

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने कहा कि टीम की सुरक्षा को लेकर उन्हें संदेह है। उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि टी20 विश्व कप मैचों को श्रीलंका में कराने के लिए ICC से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड को आईसीसी को पूरी जानकारी देनी चाहिए और जहां एक खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वहां पूरी टीम भी सुरक्षित नहीं रह सकती।

KKR से रिलीज के बाद विवाद

BCCI के निर्देशों के बाद KKR ने मुस्ताफिजुर को IPL 2026 टीम से रिलीज कर दिया। उन्हें पिछले महीने हुए IPL ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। हाल के दिनों में भारतीय आध्यात्मिक और राजनीतिक नेताओं की ओर से इस चयन को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

अगले मैचों का शेड्यूल

बांग्लादेश को अगले महीने टी20 विश्व कप में अपने पहले तीन मैच कोलकाता में खेलने हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड ICC को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखेगा।