Sports
कोयंबटूर : जतिन पांडे (5 विकेट) और साहिल राज (4 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर झारखंड ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मुकाबले में तीसरे दिन शुक्रवार को तमिलनाडु को पहली पारी में 93 रनों पर समेटने के बाद दूसरी पारी में भी स्टंप के समय 52 रन पर उसके तीन विकेट झटक कर जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है। तमिलनाडु ने कल 18 रन पर पांच विकेट से आगे खेलना शुरु किया। 

आज सुबह के सत्र में तमिलनाडु का छठा विकेट शाहरुख खान (पांच) के रूप में गिरा। इसके बाद अमब्रिश (28), जेगनाथन हेमचूडेशन (14), गुरजपनीत सिंह (12) और डीटी चंद्रशेखर नौ रन बनाकर आउट हुये। झारखंड के जतिन पांडे और साहिल राज तमिलनाडु की पहली पारी का 50.4 ओवर में 93 रन के स्कोर पर अंत कर दिया। इसके बाद फालोऑन के लिए उतरी तमिलनाडु ने दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 52 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। 

अमब्रिश (15) और कप्तान नारायण जगदीशन (21) और प्रदोश रंजन पॉल 8 रन बनाकर आउट हुए। जेगनाथन हेमचूडेशन (नाबाद तीन) और सी आंद्रे सिद्धार्थ (नाबाद तीन) क्रीज पर मौजूद थे। तमिलनाडु, झारखंड के पहली पारी में बनाये गये स्कोर से अभी भी 274 रन पीछे है। झारखंड के लिए दूसरी पारी में ऋषव राज को दो विकेट मिले। साहिल राज ने एक बल्लेबाज को आउट किया। 