स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे भारत–दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के पहले ही दिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाज़ी से मैच का रुख पलट दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 159 रन पर ढेर हुई, जिसमें बुमराह ने 5 महत्वपूर्ण विकेट झटके। यह उपलब्धि उनके टेस्ट करियर में नई ऊंचाई जोड़ती है, क्योंकि यह उनका 16वां फाइव-विकेट हॉल है। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया और भारत के महान गेंदबाज़ों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए।

बुमराह का 16वां फाइव-विकेट हॉल : भारतीय रिकॉर्ड में नया अध्याय

जसप्रीत बुमराह ने अपने 51वें टेस्ट में 16वीं बार एक पारी में पाँच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रवींद्र जडेजा (15 पारी में 5 विकेट) को पीछे छोड़ दिया। अब बुमराह भारत के उन गेंदबाज़ों में शामिल हो चुके हैं जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक फाइव-विकेट हॉल हैं। वह बी. चंद्रशेखर के बराबर आते हैं, जो इस सूची में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं।

भारत के शीर्ष फाइव-विकेट लेने वाले गेंदबाज

रविचंद्रन अश्विन – 37

अनिल कुंबले – 35

हरभजन सिंह – 25

कपिल देव – 23

बी. चंद्रशेखर / जसप्रीत बुमराह – 16

बुमराह का इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाना साबित करता है कि वह आधुनिक दौर के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक हैं।

दक्षिण अफ्रीका की पारी पर बुमराह की पकड़

पहले दिन पिच पर शुरुआती मदद का शानदार उपयोग करते हुए बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज़ों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

पहले सत्र में दो विकेट

रयान रिकल्टन: बुमराह की शानदार लाइन-लेंथ का शिकार बने।

एडेन मार्करम: विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने बेहतरीन कैच लेकर बुमराह को दूसरा विकेट दिलाया।

इन दोनों विकेटों ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज दबाव में दिखे।

लंच के बाद भी जारी रहा कहर

दूसरे सत्र में भी बुमराह ने अपनी रफ्तार और नियंत्रण में कोई कमी नहीं आने दी।

टोनी डी जोरजी : LBW आउट — बुमराह की इन-स्विंगर ने उन्हें चकमा दे दिया।

साइमन हार्मर : सीधी गेंद ने उनके डिफेंस को भेदते हुए स्टंप उड़ाए।

हार्मर का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम पर भी दबाव बढ़ गया।

महाराज को यॉर्कर से किया ढेर, पारी का अंत

केशव महाराज को बुमराह ने एक परफ़ेक्ट यॉर्कर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की पारी 159 पर सिमट गई। यह विकेट बुमराह का पांचवां था और इसी के साथ उनके टेस्ट करियर के विकेट 231 हो गए।