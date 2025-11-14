स्पोर्ट्स डेस्क : जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीयों द्वारा सर्वाधिक बोल्ड आउट करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

बुमराह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 बोल्ड विकेट हो चुके हैं जो किसी भारतीय द्वारा तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहले नम्बर पर अनिल कुंबले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बोल्ड करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 186 बोल्ड किए हैं। कपिल देव दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 167 बोल्ड किए हैं। भारत अश्विन 151 बोल्ड विकेट के साथ चौथे और रविंद्र जडेजा 145 बोल्ड विकेट्स के आंकड़े के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीयों द्वारा लिए गए सर्वाधिक बोल्ड

186 - अनिल कुंबले

167 - कपिल देव

152* - जसप्रीत बुमराह

151 - रवि अश्विन

145 - रवींद्र जडेजा

भारत में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाजी औसत (न्यूनतम 50 विकेट)

17.12* - जसप्रीत बुमराह (56 विकेट)

18.38 - रिची बेनो (52 विकेट)

20.91 - रवींद्र जडेजा (246 विकेट)

21.57 - रवि अश्विन (383 विकेट)

22.10 - मोहम्मद शमी (76 विकेट)

22.23* - कुलदीप यादव (51 विकेट)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का पहला टेस्ट विकेट

दक्षिण अफ्रीका में: एबी डिविलियर्स

भारत में: रयान रिकेल्टन*

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए।