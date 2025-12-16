स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के अचानक टीम से बाहर होने और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले घर लौटने को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। अब इस पूरे मामले पर स्थिति साफ हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के बीच बुमराह का घर लौटना पूरी तरह निजी और पारिवारिक कारणों से जुड़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और टीम मैनेजमेंट ने इसे मेडिकल फैमिली इमरजेंसी बताया है, जिसके चलते बुमराह को टीम को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा।

तीसरे टी20 में क्यों नहीं खेले बुमराह?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया। BCCI और टीम के सूत्रों के मुताबिक, बुमराह को एक बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इसी वजह से उन्हें तत्काल घर लौटना पड़ा।

चौथे या पांचवें टी20 में वापसी की उम्मीद

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, अगर सब कुछ ठीक रहता है और परिवार की स्थिति में सुधार होता है, तो जसप्रीत बुमराह चौथे टी20 या अहमदाबाद में होने वाले पांचवें टी20 मुकाबले के लिए टीम से दोबारा जुड़ सकते हैं। हालांकि, फिलहाल उनकी प्राथमिकता अपने परिवार के साथ रहना और स्थिति संभालना है।

अक्षर पटेल भी तीसरे टी20 से रहे बाहर

बुमराह के अलावा, भारतीय टीम को तीसरे टी20 में एक और झटका लगा। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी इस मुकाबले में नहीं खेल सके। अक्षर बीमारी के चलते मैच से बाहर रहे, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में शामिल किया।

बाकी टी20 सीरीज से बाहर हुए अक्षर पटेल

BCCI ने बाद में आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि अक्षर पटेल को बीमारी के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी बचे दोनों टी20 मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है। चयन समिति ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शाहबाज़ अहमद को टीम में शामिल किया है।

सीरीज में भारत को मिली बढ़त

तीसरे टी20 में जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया अपनी बढ़त मजबूत करने के इरादे से उतरेगी।

आखिरी दो टी20 के लिए भारत की अपडेटेड टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद।