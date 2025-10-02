अहमदाबाद : भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी शानदार लय में लौटते हुए दर्शकों को रोमांचित कर दिया। एशिया कप में औसत प्रदर्शन के बाद यह वापसी बुमराह के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में घर में 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं।

नई गेंद, नई लय और यॉर्कर का जादू

बुमराह ने अपनी तेज़ और सटीक गेंदबाज़ी के साथ भारतीय बल्लेबाज़ों और दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने नई गेंद से तो कमाल दिखाया ही, साथ ही पुरानी गेंद के साथ भी विपक्षी बल्लेबाज़ों को परेशान किया। उनकी ख़ास यॉर्कर और धीमी गेंदें फिर से उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई हैं। घरेलू मैदान पर उनकी वापसी ने यह साबित कर दिया कि बुमराह किसी भी परिस्थिति में अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं।

टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड

पहली पारी में तीन विकेट लेने के बाद बुमराह ने भारत में 50 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज़ भारतीय तेज़ गेंदबाज़ बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 292.5 ओवर (1757 गेंदें) में हासिल की, जो कि पूर्व दिग्गज जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड के बराबर है।

घरेलू मैदान पर कमाल

कई लोगों का मानना है कि बुमराह का घरेलू प्रदर्शन कमतर है क्योंकि उन्हें भारत में आराम देकर विदेशी दौरे के लिए तैयार रखा जाता है। लेकिन उनका घरेलू रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। भारत में खेलते हुए उनके औसत और विकेट लेने की क्षमता दर्शाती है कि बुमराह किसी भी पिच और हालात में अपना खेल दिखा सकते हैं।

भारत की पिचें अक्सर स्पिनर के अनुकूल होती हैं, लेकिन बुमराह तेज़ गेंदबाज़ होते हुए भी इन परिस्थितियों में अपने सभी हथियारों—नई गेंद की स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर और धीमी गेंद—का इस्तेमाल करते हैं और विपक्षी बल्लेबाज़ों को लगातार परेशान करते हैं।

टेस्ट में विकेट लेने का मास्टर

स्पिनरों के मुकाबले, जिन्हें भारत में विकेट लेने में लंबा समय लगता है, बुमराह आमतौर पर सिर्फ कुछ ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लेते हैं। उनके इस रिकॉर्ड और रणनीति ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे प्रभावशाली तेज़ गेंदबाज़ों में शामिल कर दिया है।

वापसी ने बढ़ाया आत्मविश्वास

बुमराह की यह शानदार वापसी न केवल टीम इंडिया के लिए राहत देने वाली है, बल्कि उनके व्यक्तिगत करियर को भी नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी। एशिया कप के बाद बुमराह ने साबित कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी लय और ताकत वापस ला सकते हैं, और आगामी मैचों में उनका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएगा।