स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप से पहले भारतीय तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने कथित तौर पर खुद को इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए चयन के लिए उपलब्ध बताया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 31 वर्षीय तेज गेंदबाज़ ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को सूचित किया है कि वह पूरी तरह से फिट हैं और अगले महीने यूएई में होने वाले टी20 टूर्नामेंट में खेलने के लिए उत्सुक हैं।

चयनकर्ताओं के मंगलवार 19 अगस्त को मुंबई में टीम की घोषणा करने के लिए बैठक करने की उम्मीद है। एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, 'बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति अगले हफ्ते बैठक करके इस पर चर्चा करेगी।'

बुमराह पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के बाद से भारत के लिए सीमित ओवरों की क्रिकेट में नहीं खेले हैं, जहां उन्होंने रोहित शर्मा की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुए फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 18 रन देकर 2 विकेट लिए और भारत को नाटकीय जीत दिलाई।

हाल ही में बुमराह को ओवल में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के निर्णायक 5वें मैच के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि टीम प्रबंधन ने उनके कार्यभार को नियंत्रित करने का फैसला किया था। इस सीनियर पेसर ने पहले चार टेस्ट मैचों में से तीन खेले, जिसमें दो बार 5 विकेट लिए और पूरी श्रृंखला में कुल 119.4 ओवर गेंदबाजी की। हालांकि अंतिम टेस्ट से उनकी अनुपस्थिति ने उनकी फिटनेस को लेकर बहस को फिर से हवा दे दी थी।

